Billy Donovan ne reviendra pas sur le banc des Bulls

Malgré le soutien affiché par sa direction, Billy Donovan n’était pas certain de poursuivre l’aventure à Chicago. L’entraîneur estimait en effet que la franchise se trouvait à un moment charnière, où une remise à plat s’imposait. Les Bulls sont d’ailleurs actuellement en quête d’un nouveau directeur sportif.

« Avoir une discussion, c’est vraiment ce que je souhaite, pour savoir où on en est et comment on avance », expliquait récemment le technicien. Cette réunion avec les dirigeants a bien eu lieu la semaine passée.

Son issue est désormais connue. Bien que toujours sous contrat, Billy Donovan a choisi de se retirer afin de laisser les Bulls repartir de zéro, et peut-être aussi pour ne pas vivre une phase de reconstruction totale…

Un nouveau dirigeant, un nouvel entraîneur, et donc un nouveau départ pour Chicago. Le successeur d’Arturas Karnisovas aura ainsi pour première mission de nommer le prochain coach de la franchise.

Une seule apparition en playoffs

« Après une série de discussions approfondies et réfléchies avec les propriétaires concernant l’avenir de l’organisation, j’ai décidé de quitter mes fonctions d’entraîneur des Chicago Bulls, afin de laisser le processus de recherche suivre son cours », explique-t-il dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Je pense qu’il est dans l’intérêt des Bulls de permettre au nouveau leader de constituer son staff comme il l’entend. »

En six saisons à la tête de Chicago, Billy Donovan n’est jamais parvenu à faire sortir la franchise du ventre mou de la conférence, malgré les ajustements d’effectif et les transferts. Année après année, un sentiment de stagnation et de déception s’est installé autour d’une équipe qui n’a disputé qu’un seul premier tour de playoffs sous son mandat.

L’ancien entraîneur de Florida et du Thunder, aujourd’hui âgé de 60 ans, quitte l’Illinois avec un bilan de 482 matchs de saison régulière dirigés, pour 226 victoires et 256 défaites, soit 47 % de succès. Son passage sur le banc des Bulls restera aussi marqué par une unique apparition en playoffs, en 2022, conclue après cinq rencontres.