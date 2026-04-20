Les Bulls entament les recherches pour leur nouveau “directeur sportif”

Après une nouvelle saison sans playoffs, début avril, les Bulls ont entamé une reconstruction dans les bureaux en se séparant d’Arturas Karnisovas et Marc Eversley, respectivement vice-président des «opérations basket» et GM depuis plusieurs saisons dans l’Illinois.

Il faut désormais les remplacer et Shams Charania d’ESPN indique que la franchise a entamé le processus de recrutement pour trouver un nouveau «directeur sportif», donc un remplaçant à Arturas Karnisovas.

Les Bulls ont reçu la permission de s’entretenir avec plusieurs dirigeants de la ligue. Il y a Matt Lloyd de Minnesota, mais aussi Dennis Lindsey de Detroit ainsi que Bryson Graham d’Atlanta et Mike Gansey de Cleveland et, pour finir, Dave Telep de San Antonio.

Un autre nom est aussi évoqué par notre confrère, celui de l’agent Austin Brown. Il est le co-directeur de l’agence CAA et parmi ses clients, on retrouve Donovan Mitchell, Cooper Flagg ou encore Kyle Kuzma, Myles Turner et OG Anunoby.

Pour rappel, l’heureux élu devra composer avec Billy Donovan sur le banc – si ce dernier a évidemment la volonté de continuer l’aventure – puisque Michael Reinsdorf, fils du propriétaire et président de la franchise, a déjà annoncé que « si Billy veut être notre entraîneur et que quelqu’un n’est pas intéressé par cela, alors ce n’est probablement pas le bon candidat ».