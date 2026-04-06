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Arturas Karnisovas et son bras droit, Marc Eversley, virés par Chicago

Publié le 6/04/2026 à 21:04 Twitter Facebook

Michael Reinsdorf, le président des Bulls, vient d’annoncer le départ du vice-président des opérations basket, Arturas Karnisovas, et de Marc Eversley, le General Manager.

Arturas KarnisovasLes Bulls tournent la page. Michael Reinsdorf, le président de la franchise, annonce ainsi un changement de direction avec les départs d’Arturas Karnisovas et de Marc Eversley, en place depuis six ans !

Le ton du communiqué est respectueux et Michael Reinsdorf souligne d’abord « l’engagement profond » des deux dirigeants envers la franchise. Mais il reconnaît aussi que les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, ni de celles de l’organisation, ni surtout de celles des supporters.

« Ces décisions ne sont jamais faciles », explique-t-il en substance, avant d’assumer sa responsabilité dans ce virage. Le patron des Bulls estime que le moment est en effet venu d’aller « dans une nouvelle direction », avec l’objectif de relancer réellement l’équipe pour retrouver du succès sur la durée.

Quid de Billy Donovan ?

Car les Bulls n’ont plus gagné une série de playoffs depuis 2014/15, la plus longue période de disette de l’histoire du club. Malgré quelques séquences encourageantes et une volonté de rester compétitif, Chicago n’a en effet jamais réussi à s’installer parmi les équipes qui comptent réellement à l’Est, en étant incapable de sortir du ventre mou.

Michael Reinsdorf prend d’ailleurs soin de s’adresser directement aux fans. Il dit entendre leur frustration, assure la partager, et promet de prendre le temps nécessaire pour reconstruire sur des bases plus solides…

Reste à savoir quelle forme prendra cette réorganisation alors que le départ du duo vice-président des opérations basket et General Manager a de bonnes chances d’entraîner celui de l’entraîneur de l’équipe, Billy Donovan.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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