Billy Donovan dépité et frustré par la saison des Bulls

Le 6 novembre 2025. C’était il y a presque cinq mois et on le sait, en NBA, c’est une éternité. Pourquoi cette date ? Parce que ce jour-là, les Bulls étaient leaders de la conférence Est, avec un bilan de 6-1. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d’eau, des rivières entières même…

Jusqu’au 31 janvier, Chicago était dans la course pour une place en « play-in », avec un bilan de 24v-25d. Après ? Les différents transferts vont faire exploser le groupe et les troupes de Billy Donovan vont alors gagner seulement 5 matches sur 24… La dernière défaite contre le Thunder ne venant qu’enterrer officiellement les maigres espoirs d’une place en « postseason ».

« Je n’aime pas ça, pas du tout », admet Billy Donovan devant ce constat d’une nouvelle saison sans playoffs, la quatrième de suite. « Je veux qu’on joue plus, qu’on joue des matches qui comptent. Je ne dis pas que les rencontres à venir ne comptent pas, mais la saison régulière va se terminer et il y aura encore des matches. Je veux les jouer ces matches-là. »

Faire de son mieux avec des cartes qui changent en pleine partie

Les Bulls ne pouvaient pas espérer grand-chose cette saison mais les différents échanges effectués à partir de février ont signé un tournant considérable. Billy Donovan s’est retrouvé avec un nouveau groupe, de nouveaux titulaires, des joueurs qui sortaient de situations différentes, donc sans alchimie collective. Dès lors, impossible de faire des miracles.

« Avec tout ce qu’il s’est passé à la trade deadline, il y a de l’adversité, des défis, peu importe le mot qu’on utilise. De mon côté, j’en ressens une responsabilité », assume le coach. « On a tous un travail à faire. On fait quelque chose qu’on aime, qu’on fait depuis qu’on est gamin. Il y a des gens incroyablement moins privilégiés, qui n’ont pas notre chance. On doit être très, très professionnel et montrer du respect à notre sport et aux autres. Le 12 avril, tout sera terminé : ce sera notre réalité. Comment on va vivre avec ça ? Pour moi, c’est ce qui compte le plus dans notre façon d’agir. »

En clair, il ne faut pas « balancer » les neuf derniers matches, même s’il n’y a plus d’enjeu sportif et que le risque reste grand, voire probable, de vivre deux dernières semaines sans intérêt dans l’Illinois. Ces rencontres pourraient également être les dernières de Billy Donovan sur le banc de Chicago. Faute déjà résultat déjà et aussi parce que son nom circule en NCAA ces derniers jours.

« La question, c’est de savoir comment on va continuer de progresser à partir de là et de quoi on a besoin. Comment continuer à construire sur ce qu’on a et comment utiliser ces neuf derniers matches pour aller dans ce sens. Il y a le côté business aussi. Les gens prennent des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour l’avenir de la franchise et j’essaie de m’aligner sur cette ligne, de faire de mon mieux avec les cartes qui m’ont été distribuées », conclut-il en reparlant des transferts de février dernier. « Que puis-je réellement contrôler ? Une nouvelle équipe arrive, c’est la réalité. Je dois aller de l’avant. Les joueurs doivent faire de même. Il faut passer à autre chose. »