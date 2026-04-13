Billy Donovan va-t-il vouloir rester à Chicago ?

Pour la quatrième saison de suite et même la neuvième en dix ans, les Bulls sont en vacances à l’issue du 82e et dernier match de la saison régulière.

La franchise n’avance pas et a commencé à opérer un changement de visage, avec des transferts en février, puis avec les récents renvois d’Arturas Karnisovas, vice-président des opérations basket, et Marc Eversley, le GM.

Dès lors, on pourrait penser que le coach, Billy Donovan, va lui aussi payer ses mauvais résultats. Mais non, Michael Reinsdorf, le président, a déjà annoncé que les futurs dirigeants allaient devoir faire avec l’entraîneur. Car si le prochain GM n’en veut pas, alors « ce n’est probablement pas le bon candidat ».

Néanmoins, à quelques jours d’une rencontre avec sa direction, le principal intéressé n’est encore certain de poursuivre l’aventure. « J’adore être à Chicago, j’adore la franchise. Mais on est à un tournant en ce moment où tout doit changer », estime en effet Billy Donovan. « Avoir une discussion, c’est vraiment ce que je souhaite, pour savoir où on en est et comment on avance. »

Une prudence qu’il avait déjà énoncée la semaine passée car, ajoute-t-il désormais, « Michael Reinsdorf a dit qu’il voulait du long terme. Je suis d’accord avec ça. Il faut que cela s’inscrive dans la durée ». Peut-être qu’à 60 ans, l’entraîneur n’a pas envie de repartir dans un long processus de reconstruction.

On sait que son nom a récemment circulé du côté de North Carolina en NCAA et, après tout, des portes vont peut-être s’ouvrir dans d’autres franchises cet été. Est-ce possible de l’imaginer sur un autre banc à la rentrée ?

« Je suis engagé ici, à Chicago. Il n’est pas question de changer », écarte-t-il. « Des opportunités ont existé ces dernières années, mais je n’ai même pas voulu les envisager ni les examiner, car c’était inapproprié. Je vais essayer de rester là où je suis, de rester fidèle à mon engagement. »