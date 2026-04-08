Les Bulls font totalement confiance à Billy Donovan

Les Bulls ont lancé leur reconstruction, mais pas question de tout balayer. Michael Reinsdorf, le fils du propriétaire et président de la franchise, a ainsi expliqué que le futur patron sportif de l’équipe devra travailler avec Billy Donovan. Pour lui, il est ainsi hors de question de douter du coach, déjà intronisé au Hall of Fame.

Billy Donovan doit rencontrer les propriétaires juste après le dernier match de saison régulière pour évoquer son avenir. Michael Reinsdorf veut le conserver et même lui donner davantage de poids dans les décisions liées à l’effectif. Le grand ménage engagé dans les bureaux ne doit pas forcément s’étendre au banc.

« Si je rencontre quelqu’un et qu’il n’est pas convaincu par Billy, c’est qu’il n’est pas convaincu par un entraîneur membre du Hall of Fame », a expliqué Michael Reinsdorf. « C’est qu’il n’est pas convaincu par une personne qui a remporté des titres universitaires et qui est allée loin en playoffs avec Oklahoma City … Si Billy veut être notre entraîneur et que quelqu’un n’est pas intéressé par cela, alors ce n’est probablement pas le bon candidat. »

De la communication

Au lendemain du renvoi d’Arturas Karnisovas et du GM Marc Eversley, écartés après six saisons, Michael Reinsdorf a justifié ce tournant par les mauvais résultats et l’absence de perspective claire. Avec un bilan de 30-49 à une semaine de la fin de la saison régulière, il a estimé que le moment était venu de repartir sur des bases neuves.

Le dirigeant voit dans l’été 2026 une occasion rare : de la flexibilité salariale, des choix de Draft et une page blanche pour redéfinir la trajectoire du club. Les Bulls vont désormais s’appuyer sur un cabinet de recrutement pour élargir leurs perspectives et trouver leurs nouveaux dirigeants.

Le prochain décideur devra être capable de trancher, à l’écoute des tendances de la ligue et surtout meilleur en communication. Michael Reinsdorf a insisté : les fans doivent comprendre le cap fixé par la franchise. Même si, pour l’instant, la seule certitude des propriétaires, c’est qu’ils veulent continuer de travailler avec Billy Donovan.