Malgré le soutien des Bulls, Billy Donovan reste très prudent

Malgré la victoire sans conséquence de la nuit passée face aux Wizards, Billy Donovan est déjà assuré de terminer avec son pire bilan comptable depuis son arrivée à Chicago en 2020.

Pourtant, malgré la médiocrité de l’exercice qui se termine (31-49), Michael Reinsdorf, le fils du propriétaire et président de la franchise, a réaffirmé son soutien au coach plus tôt dans la semaine. Et ce, après avoir annoncé les départs du vice-président des opérations basket, Arturas Karnisovas, et de Marc Eversley, le General Manager.

Le coach dit apprécier ce soutien, mais reste pragmatique. « Michael soulignait simplement ce qu’il ressentait à mon égard. Mais je comprends aussi que, comme je l’ai dit, tout le monde doit veiller à ce qui est le mieux pour les Bulls à ce moment précis », nuance-t-il ainsi avant le match face aux Wizards.

Un moyen de se préparer au fait que les Bulls, malgré les promesses, pourraient être tentés d’aller au bout de leur grand ménage en remerciant également leur coach, qui s’interrogerait sur la suite à donner à sa carrière.

Le coach de 60 ans prévoit de rencontrer Michael Reinsdorf à l’issue de la saison régulière. « J’adore être ici. J’ai adoré l’aspect relationnel. Pas seulement avec Jerry et Michael, mais aussi avec les gens qui travaillent ici, le staff. C’est un environnement de travail formidable et je m’y plais. Mais si nous en sommes là, c’est parce que nous n’avons pas vraiment beaucoup gagné », regrette-t-il une nouvelle fois.

Pour mémoire, le natif de New York affiche un bilan (encore) positif à 469 victoires et 468 défaites en 11 saisons NBA. Un ratio néanmoins boosté par son premier mandat à Oklahoma City (61% de victoires), car son passage à Chicago est beaucoup plus mitigé : 47% de succès, et surtout une seule modeste série de playoffs perdue.