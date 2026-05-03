Deux cadres des Wolves aux commandes des Bulls ?

Le Chicago Sun-Times fait le point sur les recherches d’un GM ou d’un vice-président côté Bulls, mais aussi d’un entraîneur, et selon nos confrères, on pourrait retrouver un tandem 100% Wolves aux commandes de l’équipe, pour remplacer Arturas Karnisovas et Billy Donovan.

Ainsi, le favori pour devenir directeur sportif serait Matt Lloyd, l’actuel GM des Wolves et bras droit de Tim Connelly. Il aurait une petite longueur d’avance sur Bryson Graham (vice-président des Hawk, Dennis Lindsey (vice-président des Pistons) et Dave Lewin (assistant GM aux Celtics).

Si Lloyd est favori pour le poste, c’est parce que c’est un ancien salarié de la franchise, passé par de nombreux départements (presse, scouting…) et il a travaillé avec John Paxson, qui reste conseiller de la direction, et pourrait peser dans le choix final.

S’il devient le successeur de Karnisovas comme vice-président, Lloyd aura pour mission de trouver le nouveau coach, et il aurait déjà un nom en tête : Micah Nori. C’est le bras droit de Chris Finch aux Wolves, considéré comme le meilleur assistant de la NBA depuis deux ans lors du traditionnel sondage de début d’année effectué auprès des GM NBA.

S’il est nommé, Matt Lloyd devra aussi trouver un GM, et c’est Dave Lewin, formé par Brad Stevens aux Celtics, qui tiendrait la corde pour l’épauler.