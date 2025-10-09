Champion NBA, MVP, Rookie, Meilleure recrue… Les traditionnels pronostics des GM

Pour la 24e saison de suite, la NBA a interrogé les 30 GM de la ligue sur la saison à venir avec les traditionnelles questions sur les trophées de fin de saison, le futur champion NBA, mais aussi des questions sur le recrutement, les coaches, ou encore les qualités individuelles.

Un nom revient le plus souvent : celui de Nikola Jokic. Considéré comme le futur MVP, et ce serait un 4e titre individuel, il oblige les coaches à s'ajuster, et il est considéré comme le joueur le plus intelligent et le meilleur pivot. Du côté des équipes, 80% voient le Thunder réaliser le doublé !

PRÉVISIONS POUR 2024/25

Quelle équipe remportera les Finales NBA 2026 ?

Oklahoma City Thunder – 80 %

T-2. Cleveland Cavaliers – 7 %

T-2. Denver Nuggets – 7 %

» Ont aussi reçu des votes : Houston Rockets, New York Knicks

L’an dernier : Boston Celtics – 83 %

Classement de la Conférence Est

1. Cleveland 63%

2. New York 30%

3. Orlando 7%

» L’an dernier : 97 % avaient choisi Boston pour gagner l’Est.

Classement de la Conférence Ouest

1. Oklahoma City 87 %

2. Denver 10 %

3. Houston 3 %

» L’an dernier : 80 % avaient choisi Oklahoma City pour gagner l’Ouest.

Qui remportera le trophée MVP ?

Nikola Jokic, Denver – 67 %

Luka Doncic, L.A. Lakers – 10 %

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 8 %

Victor Wembanyama, San Antonio – 7 %

» Aussi cités : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Anthony Edwards (Minnesota), Donovan Mitchell (Cleveland)

» L’an dernier : Shai Gilgeous-Alexander – 40 %

Si vous lanciez une franchise aujourd’hui que vous pouviez prendre n'importe quel joueur, qui choisiriez-vous ?

Victor Wembanyama, San Antonio – 83 %

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 13 %

Nikola Jokic, Denver – 3 %

» L’an dernier : Victor Wembanyama – 77 %

Quel joueur oblige les coachs adverses à s’ajuster le plus ?

Nikola Jokic, Denver – 57 %

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 17 %

Stephen Curry, Golden State – 13 %

Luka Doncic, L.A. Lakers – 10 %

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 3 %

» L’an dernier : Luka Dončić – 33 %

Quel joueur est le plus susceptible d’exploser cette saison ?

Amen Thompson, Houston – 30 %

2. Brandon Miller, Charlotte – 10 %

2. Ausar Thompson, Detroit – 10 %

2. Victor Wembanyama, San Antonio – 10 %

Franz Wagner, Orlando – 7 %

» Aussi cités : Deni Avdija, Stephon Castle, Jalen Green, Jalen Johnson, Tyrese Maxey, Alex Sarr, Alperen Şengün, Reed Sheppard, Jabari Smith Jr., Zion Williamson…

» L’an dernier : Jalen Williams – 13 %

MEILLEURS JOUEURS

Meneur

Shai Gilgeous-Alexander – 73 %

Luka Doncic – 17 %

Stephen Curry – 7 %

Tyrese Haliburton – 3 %

» L’an dernier : Luka Dončić – 37 %

Arrière

Anthony Edwards – 70 %

Donovan Mitchell – 13 %

Luka Doncic – 7 %

Shai Gilgeous-Alexander – 7 %

Stephen Curry – 3 %

» L’an dernier : Anthony Edwards – 33 %

Ailier

Luka Doncic – 40 %

Jayson Tatum – 20 %

Kevin Durant – 17 %

LeBron James – 7 %

Kawhi Leonard – 7 %

» L’an dernier : Jayson Tatum – 47 %

Ailier-fort

Giannis Antetokounmpo – 93 %

Evan Mobley – 7 %

» L’an dernier : Giannis – 77 %

Pivot

Nikola Jokic – 97 %

Victor Wembanyama – 3 %

» L’an dernier : Jokic – 87 %

INTERSAISON

Quelle équipe a fait les meilleurs choix ?

Atlanta Hawks – 53 %

Houston Rockets – 27 %

Denver Nuggets – 10 %

Orlando Magic – 7 %

Boston Celtics – 3 %

» L’an dernier : Oklahoma City – 37 %

Quelle acquisition aura le plus grand impact ?

Kevin Durant, Houston – 73 %

Desmond Bane, Orlando – 17 %

» Aussi cités : Cooper Flagg, Jrue Holiday, Myles Turner

» L’an dernier : Paul George – 60 %

Quelle acquisition est la plus sous-estimée ?

Desmond Bane, Orlando – 17 %

Cam Johnson, Denver – 13 %

Kristaps Porziņgis, Atlanta – 10 %

» L’an dernier : Alex Caruso – 23 %

Quelle équipe qui va le plus progresser ?

Orlando Magic – 47 %

T-2. Atlanta Hawks – 20 %

T-2. San Antonio Spurs – 20 %

Philadelphia 76ers – 10 %

New Orleans Pelicans – 3 %

» L’an dernier : Memphis – 67 %

Quelle fut la décision la plus surprenante de l’intersaison ?

Milwaukee qui coupe Damian Lillard – 43 %

Myles Turner à Milwaukee – 30 %

T-3. Échange entre Atlanta et New Orleans – 7 %

T-3. Les Celtics qui brisent leur noyau dur – 7 %

» L’an dernier : Karl-Anthony Towns – 27 %

ROOKIES ET JOUEURS ETRANGERS

Qui remportera le Trophée de Rookie de l’Année 2025-26 ?

Cooper Flagg, Dallas – 97 %

VJ Edgecombe, Philadelphie – 3 %

» L’an dernier : Reed Sheppard – 50 %

Qui sera le meilleur rookie dans 5 ans ?

Cooper Flagg – 93 %

» Aussi cités : VJ Edgecombe, Dylan Harper

» L’an dernier : Reed Sheppard – 43 %

» Il y a cinq ans : James Wiseman – 36 %

La meilleure affaire de la Draft ?

Kasparas Jakucionis (20), Miami – 17 %

T-2. Ace Bailey (5), Utah – 10 %

T-2. Carter Bryant (14), San Antonio – 10 %

T-4. Joan Beringer (17), Minnesota – 7 %

T-4. Liam McNeeley (29), Charlotte – 7 %

T-4. Asa Newell (23), Atlanta – 7 %

» L’an dernier : plusieurs à 10 % (Carrington, Carter, Furphy, Knecht, Shannon Jr., Topić)

Qui est le meilleur joueur étranger en NBA ?

Nikola Jokić – 93 %

» Aussi cités : Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander

» L’an dernier : Jokić – 87 %

Qui est le meilleur joueur étranger hors NBA ?

Sasha Vezenkov – 44 %

T-2. Isaac Bonga – 10 %

T-2. Cedi Osman – 10 %

T-4. Nikola Mirotic – 7 %

T-4. Kendrick Nunn – 7 %

T-4. Edy Tavares – 7 %

» Aussi cités : Evan Fournier, Théo Maledon, Vasilije Micic, etc.

» L’an dernier : Vezenkov – 30 %

DEFENSE

Qui est le meilleur défenseur en NBA ?

Victor Wembanyama – 80 %

T-2. Rudy Gobert – 7 %

T-2. Evan Mobley – 7 %

» Aussi cités : Giannis, Lu Dort

» L’an dernier : Wembanyama – 40 %

Qui est le meilleur défenseur extérieur ?

Dyson Daniels – 31 %

Alex Caruso – 24 %

Amen Thompson – 22 %

Lu Dort – 14 %

Jrue Holiday – 7 %

Ausar Thompson – 2 %

» L’an dernier : Jrue Holiday – 43 %

Qui est le meilleur défenseur intérieur ?

Victor Wembanyama – 80 %

Rudy Gobert – 10 %

» Aussi cités : Anthony Davis, Evan Mobley, Ivica Zubac

» L’an dernier : Wembanyama – 40 %

Qui est le défenseur le plus polyvalent ?

Amen Thompson – 18 %

Draymond Green – 17 %

Giannis Antetokounmpo – 13 %

T-4. Dyson Daniels – 10 %

T-4. Evan Mobley – 10 %

T-4. Victor Wembanyama – 10 %

T-7. OG Anunoby – 7 %

T-7. Lu Dort – 7 %

» L’an dernier : Giannis – 17 %

Quelle est la meilleure équipe défensive ?

Oklahoma City Thunder – 83 %

T-2. Minnesota Timberwolves – 7 %

T-2. Orlando Magic – 7 %

Houston Rockets – 3 %

» L’an dernier : Boston Celtics – 57 %

COACHS

Qui est le meilleur coach en NBA ?

Erik Spoelstra (Miami) – 52 %

Mark Daigneault (Oklahoma City) – 34 %

Tyronn Lue (LA Clippers) – 7 %

» Aussi cités : Rick Carlisle, Nick Nurse

» L’an dernier : Spoelstra – 69 %

Qui est le meilleur coach pour motiver et gérer ses joueurs ?

Erik Spoelstra – 28 %

Ime Udoka – 24 %

T-3. Steve Kerr – 14 %

T-3. Joe Mazzulla – 14 %

Tyronn Lue – 7 %

» L’an dernier : Spoelstra – 37 %

Qui est le meilleur coach pour s'ajuster en cours de match ?

Tyronn Lue – 40 %

Mark Daigneault – 23 %

T-3. Rick Carlisle – 13 %

T-3. Erik Spoelstra – 13 %

» L’an dernier : Lue – 28 %

Qui est le meilleur entraîneur offensif ?

Rick Carlisle – 53 %

T-2. Kenny Atkinson – 10 %

T-2. Chris Finch – 10 %

T-4. Mark Daigneault – 7 %

T-4. Steve Kerr – 7 %

» L’an dernier : Carlisle – 47 %

Qui est le meilleur entraîneur défensif ?

Mark Daigneault – 37 %

Ime Udoka – 23 %

Erik Spoelstra – 13 %

T-4. Tyronn Lue – 10 %

T-4. Joe Mazzulla – 10 %

» L’an dernier : Spoelstra – 23 %

Qui est le meilleur assistant coach ?

Micah Nori – 25 %

Jeff Van Gundy – 14 %

Royal Ivey – 11 %

T-4. Sam Cassell – 7 %

T-4. Chris Quinn – 7 %

» L’an dernier : Cassell & Nori – 17 %

Quel joueur en activité ferait le meilleur coach ?

Chris Paul – 27 %

T-2. Mike Conley – 17 %

T-2. T.J. McConnell – 17 %

Fred VanVleet – 13 %

Garrett Temple – 10 %

Jrue Holiday – 7 %

» L’an dernier : Chris Paul – 30 %

Quelle est l'équipe la plus divertissante à regarder ?

T-1. Denver Nuggets – 27 %

T-1. Oklahoma City Thunder – 27 %

3. Indiana Pacers – 20 %

T-4. Golden State Warriors – 7 %

T-4. Minnesota Timberwolves – 7 %

» L’an dernier : Indiana – 37 %

Qui a le plus gros avantage à domicile ?

T-1. Denver Nuggets – 43 %

T-1. Oklahoma City Thunder – 43 %

3. New York Knicks – 7 %

» L’an dernier : Denver – 47 %

Quelle équipe aura l'attaque la plus efficace ?

Cleveland Cavaliers – 40 %

Oklahoma City – 30 %

Denver – 20 %

» L’an dernier : Boston – 53 %

Quelle équipe est la plus imprévisible ?

Philadelphie 76ers – 47 %

T-2. Dallas, Golden State, Houston, L.A. Clippers, L.A. Lakers, Memphis, New Orleans – 7 % chacune

» L’an dernier : L.A. Lakers – 17 %

Quel noyau de jeunes est le plus prometteur ?

Oklahoma City – 50 %

San Antonio – 27 %

T-3. Detroit – 10 %

T-3. Houston – 10 %

Orlando – 3 %

» L’an dernier : Oklahoma City – 60 %

Quel joueur est le plus athlétique ?

Amen Thompson, Houston – 58 %

Anthony Edwards, Minnesota – 23 %

» L’an dernier : Anthony Edwards – 45 %

Quel joueur est le meilleur shooteur pur ?

Stephen Curry, Golden State – 93 %

Klay Thompson, Dallas – 7 %

» L’an dernier : Stephen Curry – 87 %

Quel joueur est le plus rapide avec le ballon ?

De’Aaron Fox, San Antonio – 53 %

Ja Morant, Memphis – 33 %

Tyrese Maxey, Philadelphie – 7 %

» L’an dernier : De’Aaron Fox – 52 %

Quel joueur se déplace le mieux sans ballon ?

Stephen Curry, Golden State – 90 %

» Autres joueurs cités : Desmond Bane (Orlando), Michael Porter Jr. (Brooklyn), Duncan Robinson (Detroit)

» L’an dernier : Stephen Curry – 83 %

Quel joueur est le meilleur passeur ?

Nikola Jokić, Denver – 80 %

Luka Doncic, Los Angeles Lakers – 10 %

Trae Young, Atlanta – 7 %

James Harden, LA Clippers – 3 %

» L’an dernier : Nikola Jokić – 70 %

Quel joueur est le meilleur leader ?

Stephen Curry, Golden State – 43 %

Jalen Brunson, New York – 13 %

Nikola Jokić, Denver – 10 %

» L’an dernier : Stephen Curry – 33 %

Quel joueur est le plus polyvalent en NBA ?

1. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee – 30 %

1. Victor Wembanyama, San Antonio – 30 %

3. LeBron James, Los Angeles Lakers – 7 %

3. Evan Mobley, Cleveland – 7 %

3. Jalen Williams, Oklahoma City – 7 %

» L’an dernier : Giannis Antetokounmpo – 30 %

Quel joueur possède le meilleur QI basket ?

Nikola Jokic, Denver – 80 %

LeBron James, Los Angeles Lakers – 17 %

Chris Paul, LA Clippers – 3 %

» L’an dernier : Nikola Jokić – 53 %

Quel joueur choisiriez-vous pour prendre le tir décisif ?

Stephen Curry, Golden State – 47 %

Kevin Durant, Houston – 17 %

Tyrese Haliburton, Indiana – 13 %

Luka Doncic, Los Angeles Lakers – 10 %

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City – 7 %

» L’an dernier : Stephen Curry – 40 %