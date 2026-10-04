Khaman Maluach et Oso Ighodaro se disputent la dernière place dans le cinq des Suns

À Phoenix, quatre places semblent déjà attribuées dans le cinq de départ. Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks et Miles Bridges devraient débuter les rencontres. Reste à savoir qui les accompagnera dans la raquette…

Privés pour plusieurs mois de Mark Williams, victime d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche, les Suns ont ouvert la concurrence entre Khaman Maluach et Oso Ighodaro.

Et le premier assure que cette bataille reste très saine. « Ça se passe très bien parce qu’on se pousse mutuellement à progresser », explique Khaman Maluach. « Rien ne garantit à l’un de nous qu’il sera titulaire. »

Jordan Ott ne veut rien précipiter

Jordan Ott entretient volontairement le suspense. Le coach des Suns mélange les unités depuis le début du camp afin de tester différentes associations et compte attendre les derniers jours précédant le premier match de saison régulière, le 21 octobre à Portland, pour arrêter son choix.

« On veut laisser la présaison se dérouler », explique l’entraîneur. « Quelques jours avant le début, on aura une bonne idée. »

Khaman Maluach confirme que personne n’est pour l’instant installé durablement avec les titulaires.

« Ce n’est pas un joueur avec une seule unité », précise le Sud-Soudanais. « On mélange les groupes pour voir quelles associations fonctionnent le mieux pour l’équipe. »

Une méthode qui correspond à la philosophie de Jordan Ott, qui veut débuter la saison avec une rotation de neuf ou dix joueurs.

« Notre avantage, c’est notre profondeur », insiste-t-il. « Beaucoup de joueurs peuvent nous donner des minutes. »

L’expérience d’Ighodaro face au potentiel de Maluach

La concurrence oppose deux profils très différents. Oso Ighodaro possède l’avantage de l’expérience. L’intérieur de 24 ans a disputé l’intégralité des 82 matchs la saison passée et a même débuté 26 rencontres de saison régulière ainsi que tous les matchs de playoffs de Phoenix.

Khaman Maluach offre davantage de taille et de protection de cercle. Après une première saison durant laquelle il avait longtemps dû patienter au bout du banc, le 10e choix de la Draft 2025 a impressionné cet été à Las Vegas.

Auteur de 19.5 points, 12.8 rebonds et 2 contres de moyenne en Summer League, il avait notamment signé quatre double-doubles en quatre rencontres et affiché ses progrès physiques.

Le jeune pivot a également profité de l’été pour se rapprocher de Devin Booker afin de comprendre plus précisément ce que la star attend de ses intérieurs.

« C’est presque un coach lui-même », raconte Khaman Maluach. « J’apprends énormément auprès de lui. »