Duop Reath arrive à Phoenix pour pallier l’absence de Mark Williams

Les Suns renforcent leur raquette à l’approche du camp d’entraînement. Selon Shams Charania, la franchise de l’Arizona a trouvé un accord avec Duop Reath pour un contrat d’une saison.

D’après Arizona Sports, il s’agit d’un contrat au salaire minimum. Le pivot de 30 ans disposait de plusieurs propositions, mais il a choisi Phoenix, où l’absence prolongée de Mark Williams devrait lui offrir une véritable occasion d’intégrer la rotation.

L’ancien intérieur des Hornets doit manquer une partie importante de la saison après avoir été opéré de l’épaule. En attendant son retour, Duop Reath va donc renforcer le poste 5 aux côtés de Khaman Maluach et Oso Ighodaro.

Un pivot capable d’écarter le jeu

Du haut de ses 2m06, Duop Reath ne possède pas le même profil que Mark Williams ou Khaman Maluach. Moins imposant dans la raquette, l’Australien offre en revanche une véritable menace derrière la ligne à 3-points.

Son temps de jeu avait diminué au fil de ses trois saisons à Portland, en raison notamment de la densité grandissante du secteur intérieur des Blazers. La saison dernière, il n’avait disputé que 32 rencontres, pour 8 minutes de moyenne, et une blessure au pied l’avait contraint à tirer un trait sur sa saison dès janvier. Il avait ensuite quitté Portland en cours de saison avant de se retrouver libre.

Son efficacité était toutefois restée intéressante : 44,6 % de réussite au tir, 41,8 % à 3-points et 83,3 % aux lancers-francs. Une adresse extérieure qui permettra aux Suns d’utiliser un pivot capable d’écarter le terrain et de libérer davantage d’espace pour leurs créateurs.

Phoenix doit en tout cas libérer une place pour permettre à Duop Reath d’intégrer son effectif. Les Suns ont en effet actuellement 15 joueurs sous contrat, soit la limite autorisée pour commencer la saison régulière, et selon John Gambadoro, c’est Jamaree Bouyea qui devrait faire les frais de cette arrivée.

Duop Reath Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 68 17:51 46.1 35.9 74.2 1.4 2.3 3.7 1.0 2.4 0.5 0.8 0.6 9.1 2024-25 POR 46 10:12 42.2 32.1 90.9 1.0 1.0 2.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.3 4.2 2025-26 POR 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.9 0.2 0.2 0.3 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.