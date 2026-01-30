Saison terminée pour Duop Reath

Les Blazers perdent une rotation dans leur raquette. Duop Reath a dû être opéré au niveau du pied droit hier matin. Les examens effectués chez le pivot remplaçant de Portland avaient révélé une fracture de stress.

Conséquence de cette opération, le natif du Soudan du Sud manquera le reste de la saison dans l’optique de se rétablir complètement. Son absence ne devrait pas bouleverser la dynamique interne. Car le joueur non-drafté, dans sa troisième saison dans la ligue, avait de moins en moins d’impact à Portland.

Il affichait à peine 3 points et 1 rebond de moyenne en huit minutes cette année. Une ligne très éloignée de sa saison rookie à 9 points avec 20 titularisations. Depuis, Robert Williams III, qui était bloqué à l’infirmerie, a retrouvé les parquets, et surtout Donovan Clingan a poursuivi sa montée en puissance.

Une concurrence rude pour Duop Reath, qui jouait même un peu moins que le rookie Yang Hansen.

Duop Reath Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 68 17:51 46.1 35.9 74.2 1.4 2.3 3.7 1.0 2.4 0.5 0.8 0.6 9.1 2024-25 POR 46 10:12 42.2 32.1 90.9 1.0 1.0 2.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.3 4.2 2025-26 POR 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.9 0.2 0.2 0.3 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.