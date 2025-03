Oso Ighodaro se fait une place dans la raquette des Suns

Durant le mois de février, il n’a quasiment pas foulé les parquets NBA. Oso Ighodaro a dû patienter jusqu’à la nouvelle opportunité, indirectement offerte par son coéquipier dans la raquette des Suns, Mason Plumlee. Celui-ci, titularisé en l’absence de Nick Richards, a été expulsé lors de deux matchs de suite.

C’était donc au rookie, l’homme suivant dans la rotation, de répondre présent. « J’essaie d’être prêt, comme je l’ai dit toute l’année. Je suis prêt à faire tout ce qu’on me demande. Mason a été expulsé, alors il faut juste aller sur le terrain et jouer dur », lâchait l’intérieur après ses 11 points et 6 rebonds face aux Kings, deux jours après ses 8 points, 6 rebonds et 4 contres postés face aux Rockets.

Depuis, Nick Richards, dont l’arrivée avait drastiquement fait baisser ses minutes, est revenu en jeu. Mais le rookie garde sa vingtaine de minutes sur le parquet. Résultat : depuis cinq matchs, il tourne à 7 points, 6 rebonds et 1 contre de moyenne.

Payé pour rester prêt

« C’est vraiment gratifiant. Ne pas jouer peut être difficile, surtout mentalement, et il faut rester constant pour être prêt quand on appelle ton nom. Ça fait vraiment plaisir de voir que le travail paie », réagit aujourd’hui l’ancien de Marquette, drafté à la 40e place en juin dernier, qui dit être « payé » pour rester prêt.

Ses jambes fraîches et son énergie font du bien aux Suns en ce moment, à l’instar de son homologue rookie, Ryan Dunn, redevenu titulaire qui tourne à 15.5 points de moyenne depuis quatre matchs. « Pour nous trois (il implique également Cody Martin), nos rôles dans l’équipe sont la défense et l’énergie, et je trouve qu’on a fait du bon travail ces deux derniers matchs en jouant notre rôle. On a fait preuve de beaucoup d’énergie », salue Oso Ighodaro.

L’apport de cette jeunesse, même si cela reste aléatoire à l’échelle de la saison, est apprécié par les vétérans. « Ryan et Oso ont fait du bon boulot en restant en retrait, en découvrant ce qu’est la NBA et en voyant comment ils peuvent s’y intégrer. Oso et lui sont les deux principaux moteurs sur le banc lorsqu’ils ne jouent pas, donc tout cela compte lorsque vous n’êtes pas dans le match. Ainsi, lorsque vous entrez en jeu, votre énergie est bien dirigée », commentait récemment Kevin Durant.

Une énergie qui ne sauvera peut-être pas la saison des Suns, mais qui est essentielle pour l’avenir, surtout si le « Big Three » doit exploser lors de la prochaine intersaison…

Oso Ighodaro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHX 49 15 60.9 0.0 56.1 0.9 2.5 3.4 1.0 1.6 0.4 0.6 0.4 3.7 Total 49 15 60.9 0.0 56.1 0.9 2.5 3.4 1.0 1.6 0.4 0.6 0.4 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.