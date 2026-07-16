Disciple de Rudy Gobert, Khaman Maluach prend de l’envergure à Phoenix

Et si c’était le MVP de la Summer League jusqu’à présent ? Khaman Maluach a encore dominé mercredi face aux Pistons. Le pivot des Suns a poursuivi sa montée en puissance avec un quatrième double-double de rang en autant de rencontres, accompagné de son plus gros total de points depuis le début de la compétition à Las Vegas.

Ses 23 points et 15 rebonds confirment que Khaman Maluach n’a plus grand-chose à prouver à ce niveau et semble prêt à assumer davantage de responsabilités. Une progression que le Sud-Soudanais nourrit notamment en allant chercher les conseils de vétérans comme Rudy Gobert.

En fin de hiérarchie intérieure la saison passée à Phoenix, l’ancien joueur de Duke avait profité de plusieurs blessures pour montrer quelques promesses dans le dernier quart de la saison régulière. Jordan Ott l’avait même intégré à sa rotation contre le Thunder au premier tour des playoffs.

Le voir appelé en Summer League, face à une adversité moindre, aurait pu surprendre, voire démobiliser certains joueurs. Le pivot de 19 ans a lui considéré l’expérience comme une occasion de progresser et de se démarquer.

« Je me fais confiance », a-t-il réagi après sa prestation aboutie mercredi. « Je sais que j’ai quelque chose à prouver, pas à quelqu’un d’autre, mais à moi-même. J’essaie simplement de devenir meilleur chaque jour. »

De plus en plus menaçant de loin

La mission est jusque-là parfaitement remplie à Las Vegas. Khaman Maluach est au-dessus du lot par son intensité, son activité défensive et une envergure toujours aussi impressionnante. Mais il se distingue également par un impact offensif qu’on ne lui connaissait pas encore.

« Je ne crois pas qu’on puisse être trop bon », a-t-il expliqué au sujet de sa domination. « Même les grands joueurs comme LeBron James ont toujours quelque chose à apprendre. Je viens simplement pour jouer mon jeu. Je ne veux rien forcer. Les rebonds et les points ne sont que des chiffres. Ce que je peux contrôler, ce sont mes efforts, mon énergie, ma communication et mon leadership. »

Une statistique interpelle tout de même au milieu de ses moyennes impressionnantes (19,5 points, 12,8 rebonds et 2 contres) en Summer League : ses 40 % de réussite à 3-points.

Le sophomore insiste au large afin d’étendre son répertoire, une marge de progression déjà aperçue en NCAA mais qui demandait confirmation chez les professionnels. Alors que les Pistons venaient de prendre l’avantage pour la première fois mercredi, Khaman Maluach a illustré ses progrès au tir extérieur avec deux flèches consécutives derrière l’arc.

Il s’agit de son quatrième match de suite avec au moins un panier primé, à un solide 40 % de réussite sur l’ensemble de la compétition (8/20).

La leçon estivale de Rudy Gobert

Khaman Maluach avait notamment travaillé il y a quelques années avec l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire, Kyle Korver, afin de ne pas se cantonner à un rôle de « big man » près du cercle.

« Il m’avait vraiment aidé sur les bases de mon tir », a-t-il rappelé mercredi face aux médias. « Il m’a aidé avec ma gestuelle, mes routines, ce qui fonctionne pour moi et ce à quoi je dois penser en tant que shooteur. Cela m’a servi au fil du temps et j’ai gardé tout cela avec moi. »

Encore très jeune, le joueur de Phoenix poursuit cette approche dans son développement, en absorbant les connaissances de vétérans aux profils variés. Cet été, c’est notamment vers Rudy Gobert qu’il s’est tourné.

« Je pense que j’ai toujours eu cet avantage mentalement, mais que je devais le transposer au niveau supérieur », a assuré Khaman Maluach. « Le mental est une part importante de ce jeu, presque 90%. J’ai toujours essayé d’apprendre des joueurs plus âgés, en contactant d’autres intérieurs NBA. J’ai appelé Rudy pour lui demander comment il prenait soin de son corps et ce qu’il faisait durant l’été. J’avais beaucoup à apprendre de lui. »

Les premiers bénéfices sont déjà visibles durant cette Summer League. Les Suns ont terminé la première phase avec trois victoires pour une défaite et peuvent encore intégrer le Top 4, synonyme de demi-finales.

Khaman Maluach Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHO 46 8:56 53.3 23.8 71.0 1.1 1.8 2.9 0.1 0.9 0.1 0.5 0.7 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.