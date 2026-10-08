30 jours/30 équipes : Los Angeles Lakers

Sans LeBron James, parti à Philadelphie, mais avec Luka Doncic, leur nouveau visage, les Lakers ne pourront pas se permettre de perdre trop de temps, alors qu’une nouvelle ère s’ouvre en ville autour du Slovène bien sûr, mais également Austin Reaves et Walker Kessler.

Après deux saisons à plus de 50 victoires, Los Angeles ne parlera cependant pas de période de transition, puisque les ambitions restent les mêmes. Autour de Luka Doncic, il faudra en tout cas qu’Austin Reaves et Walker Kessler confirment le nouveau statut qui va avec leur nouveau contrat, pour permettre à l’équipe de franchir un cap supplémentaire au printemps.

Mais avec un effectif largement remodelé, et plusieurs cadres laissés libres au cœur d’un été synonyme de chantier, on peut se demander si les différentes recrues (Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton ou Matisse Thybulle) vont épauler au mieux le nouveau « Big Three », dont la complémentarité reste à démontrer.

Un nouvel équilibre à trouver

Désireux de revenir au cœur des débats pour le titre, les Lakers ont ainsi misé sur la profondeur de banc et sur davantage de jeunesse, d’adresse et de polyvalence pour y parvenir. Un défi d’autant plus intéressant que JJ Redick souhaite faire évoluer ses plans, tant en défense qu’en attaque, et qu’il lui fallait justement des profils de ce genre pour proposer un basket plus varié autour de Luka Doncic et Austin Reaves.

Un duo productif offensivement, mais perméable défensivement, dont l’équipe reste très dépendante pour créer du jeu. Ultra-complices sur le terrain comme en dehors, les deux joueurs devront apprendre à partager davantage les responsabilités, tout en étant mieux entourés. Car si Luka Doncic est le patron naturel, la réussite des « Purple & Gold » dépendra aussi de leur capacité à construire un collectif en mesure de masquer les limites défensives de leurs deux principaux créateurs.

C’est précisément dans ce domaine que les nouveaux visages de Los Angeles seront attendus. Walker Kessler doit notamment sécuriser la raquette, tandis que Quentin Grimes et Matisse Thybulle auront pour mission de ralentir les meilleurs extérieurs adverses. En attaque, Collin Sexton devra apporter de la création depuis le banc, sans trop déséquilibrer une équipe déjà très dépendante de ses deux principales armes offensives.

Les dirigeants espèrent ainsi avoir trouvé les pièces nécessaires pour mieux équilibrer le groupe. Ne reste maintenant plus qu’à découvrir si cette nouvelle formule sera suffisamment cohérente pour permettre aux Lakers de se mêler à nouveau à la lutte pour le titre. Même si ce ne sera pas forcément pour cette année…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Ziaire Williams, Jaden Hardy, Cameron Carr

Prolongations : Austin Reaves

Départs : LeBron James, Deandre Ayton, Rui Hachimura, Marcus Smart, Luke Kennard, Jaxson Hayes, Maxi Kleber, Nick Smith Jr.

LE JOUEUR À SUIVRE : WALKER KESSLER

Luka Doncic est le patron de l’équipe et Austin Reaves jouera gros après sa prolongation, mais Walker Kessler est sans doute la recrue la plus importante de l’été des Lakers, qu’il doit mener dans une autre dimension. En quatre ans dans l’Utah, il s’est établi comme l’un des meilleurs rebondeurs et protecteurs de cercle de la ligue, son profil étant espéré complémentaire du tandem Doncic/Reaves.

À 25 ans, le pivot doit ainsi redonner une identité défensive à Los Angeles avec ses qualités au rebond, sa présence près du cercle et sa capacité à protéger le panier. Autant d’aspects dans lesquels les hommes de JJ Redick ont trop souvent montré leurs limites la saison dernière. Son recrutement arrive donc à point nommé, même s’il a fallu lâcher 130 millions de dollars et plusieurs choix de Draft pour le récupérer…

Mais c’est sur « pick-and-roll », en compagnie d’Austin Reaves et surtout Luka Doncic, que Walker Kessler doit également briller, avec ses bons écrans et ses bonnes mains. Sa capacité à finir près du cercle et à devenir une véritable menace sur les passes lobées pourrait notamment ouvrir davantage d’espaces à ses deux partenaires.

De sa capacité à peser des deux côtés du terrain, et non pas simplement en défense, dépendra une grande partie de la saison des Lakers, à la recherche d’un tel profil depuis de nombreux mois.

Moyenne d’âge : 25,4 ans

Masse salariale : 200,9 millions de dollars (12e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Plus affûté que jamais, Luka Doncic montre dès le début de saison pourquoi il appartient au cercle des meilleurs joueurs de la planète. Le duo qu’il forme avec Austin Reaves est encore plus difficile à contenir et les deux hommes compensent sans difficulté le départ de LeBron James, avec un casting complémentaire et de qualité derrière eux.

Ainsi, Walker Kessler s’impose comme le partenaire idéal de la paire Doncic/Reaves. Sa présence dans la raquette les libère en attaque, tout en offrant enfin aux Lakers un vrai point d’ancrage en défense. Quentin Grimes et Matisse Thybulle apportent leur défense sur les extérieurs, quand Collin Sexton et Sandro Mamukelashvili donnent suffisamment de « punch » au banc angeleno.

JJ Redick a su trouver la bonne formule et il profite de sa profondeur de banc pour maintenir un niveau d’intensité élevé tout au long de la saison. Los Angeles s’installe dans le Top 4 de l’Ouest et évite surtout les mauvaises surprises du printemps 2026, car Luka Doncic est cette fois en pleine possession de ses moyens physiques. Avec une défense plus solide et plusieurs solutions offensives, les Lakers disposent enfin des arguments nécessaires pour rivaliser avec les cadors de leur conférence.

Et alors que le Slovène fonce tout droit vers son premier MVP, les Lakers se mettent même à lutter non plus pour la finale de conférence, mais pour les Finals. L’heure de son avènement a peut-être enfin sonné…

LE PIRE SCÉNARIO

Sans LeBron James pour soulager Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers découvrent rapidement que leur marge de manœuvre est bien plus réduite qu’imaginé. Luka Doncic reste exceptionnel, mais la moindre absence suffit à faire vaciller un groupe encore en manque de cohésion malgré son passage en Slovénie.

Autour d’eux, les nouveaux venus peinent à trouver leur place, Walker Kessler ne produisant pas l’impact immédiat espéré et la défense restant de ce fait trop friable. Le départ de Marcus Smart se fait sentir, tandis que le manque d’expérience de l’effectif dans les moments-clés pose également problème.

Surtout, les Lakers ne parviennent pas à régler leurs problèmes de complémentarité entre les différents créateurs, ni leurs difficultés à écarter le jeu. JJ Redick tâtonne, la rotation est difficile à stabiliser, et Los Angeles rate le Top 6. Il lui faut donc passer par le play-in, dans une conférence Ouest toujours plus compétitive où, à mesure que les semaines filent, franchir un tour en playoffs devient illusoire. De quoi laisser les dirigeants dans l’incertitude, avec la nécessité de trancher dans le vif afin d’équilibrer un effectif trop scindé entre profils offensifs et profils défensifs…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …