Walker Kessler veut transformer la défense des Lakers

Une seule journée de « training camp » aura suffi à Walker Kessler pour se montrer particulièrement optimiste. Si l’attaque des Lakers s’appuie déjà sur le talent de Luka Doncic et Austin Reaves, le nouveau pivot de Los Angeles estime que la défense pourrait devenir la véritable force de l’équipe cette saison.

« Écoutez, je pense que nous allons former une équipe défensive vraiment redoutable », a-t-il lancé au sortir de l’entraînement. « Les gens ne prennent pas suffisamment en compte la qualité de notre défense extérieure. Beaucoup de joueurs sont très intelligents sur les extérieurs et savent très bien défendre en fonction de leur poste. Nous avons aussi des joueurs qui sont de véritables chasseurs de ballons. »

Depuis l’arrivée de JJ Redick sur le banc, les Lakers ont affiché une efficacité offensive supérieure à la moyenne, mais une défense située dans la seconde moitié de la ligue. La saison passée, Los Angeles n’avait ainsi terminé qu’au 20e rang dans ce domaine.

Après le départ de LeBron James et de plusieurs vétérans, les dirigeants ont largement remanié l’effectif pour tenter de construire une équipe plus jeune, plus athlétique et plus polyvalente. Des qualités qui se prêtent bien aux défenses actuelles, à la fois mobiles et agressives.

Walker Kessler pour fermer la raquette

La pièce maîtresse de cette nouvelle défense sera Walker Kessler. Arrivé du Jazz pendant l’intersaison, le pivot a tourné à 2,4 contres de moyenne au cours de ses quatre premières saisons, et son rôle sera de protéger le cercle derrière des extérieurs chargés de multiplier les efforts et de mettre le porteur de balle sous pression. « La raquette est quasiment fermée lorsqu’il est sur le terrain », a résumé Luka Doncic.

Pour l’épauler, Walker Kessler pourra compter sur des spécialistes défensifs comme Jarred Vanderbilt et Matisse Thybulle, mais aussi sur Quentin Grimes, Collin Sexton et Ziaire Williams. Sandro Mamukelashvili complète cette rotation, tandis que Kevon Looney, double champion NBA avec les Warriors, sera chargé de le faire souffler.

« Avoir des joueurs capables de voler des ballons et, lorsqu’ils sont battus, de revenir dans l’action rend mon travail beaucoup plus facile », poursuit l’international américain. « C’est bien plus simple de contrer un tir lorsque l’attaquant a encore un défenseur près de lui plutôt que lorsqu’il dispose d’un chemin totalement dégagé. »

Walker Kessler a salué l’intelligence et le placement de Kevon Looney, la polyvalence de Jarred Vanderbilt, capable selon lui de défendre sur les cinq postes, ainsi que la pression exercée par Thybulle, Grimes, Sexton et Williams.

La défense comme priorité du « training camp »

JJ Redick ne cache pas non plus ses intentions. Son premier objectif de la présaison consiste à installer les principes défensifs de son équipe. Comme les deux postes d’ailiers du cinq majeur sont encore ouverts, l’entraîneur avait réuni ses extérieurs avant le début du camp pour leur préciser ce qu’il attendait d’eux.

« Ils ont compris leur mission », s’est-il réjoui après la première séance. « C’était encourageant. Ils ont donné le ton défensivement. Il y avait beaucoup d’impact physique, beaucoup de contacts et énormément d’activité, sans pour autant prendre de risques inutiles. »

Les Lakers cherchent ainsi à renouer avec une identité qui avait contribué à leurs meilleurs résultats ces dernières années. L’année du titre en 2020, ils possédaient la troisième meilleure défense de la ligue, avant de prendre la première place dans ce domaine durant la saison régulière 2020/21.

Avec une défense améliorée, Walker Kessler assure que les Lakers ont les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes de l’Ouest, notamment Oklahoma City et San Antonio, deux candidats au titre qui s’appuient eux aussi sur des défenses de très haut niveau.

« Je pense que nous pouvons clairement être un candidat au titre », a-t-il carrément déclaré. « Nous disposons de beaucoup d’armes et de polyvalence. Les joueurs s’entendent déjà très bien. Et ce sont les liens au sein d’un groupe qui permettent de construire des équipes championnes. »

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.