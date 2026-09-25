Les Lakers lancent un nouveau cycle avec leur « Big Three »

Une page s’est tournée à Los Angeles avec le départ de LeBron James, et avant de présenter le nouveau projet des Lakers, Rob Pelinka a d’abord tenu à saluer celle qui venait de se refermer.

« Nous sommes reconnaissants pour l’ère LeBron », a déclaré le président de la franchise. « Les Lakers sont redevenus une équipe régulièrement présente en playoffs, ont remporté un titre et atteint la finale de la conférence Ouest. Ce fut une période formidable. »

Une fois informés de sa décision de rejoindre une autre équipe, Rob Pelinka et JJ Redick ont rapidement défini trois priorités pour réorganiser l’effectif : conserver Austin Reaves, recruter un pivot capable de devenir l’un des piliers de la franchise et entourer Luka Doncic de joueurs plus jeunes, capables d’écarter le jeu mais aussi de défendre.

Kessler, le complément idéal du tandem Doncic-Reaves ?

« Nous avons le sentiment d’avoir atteint ces trois objectifs », a résumé Rob Pelinka. Les Lakers ont ainsi prolongé Austin Reaves et monté un échange pour récupérer Walker Kessler. À 25 ans, le pivot est présenté comme la pièce qui manquait pour équilibrer l’équipe des deux côtés du terrain. JJ Redick voit en lui le complément idéal de Luka Doncic et Austin Reaves, que Walker Kessler a d’ailleurs croisé en sélection.

« C’est un ajustement parfait pour Luka et AR », a même expliqué le coach des Lakers. « Sa protection du cercle va lui permettre de devenir le pilier de notre défense, dans un domaine où nous avons rencontré des difficultés. Nous switchions beaucoup sur les écrans avec les cinq joueurs ces deux dernières années, mais c’était par nécessité. Nous voulons désormais garder Walker près du panier afin qu’il protège le cercle. »

Bon rebondeur, Walker Kessler doit également profiter de la qualité de passe des deux créateurs, dans une équipe qui a dominé la NBA au nombre de dunks sur alley-oop la saison dernière. Pour Rob Pelinka, les jeunes pivots capables de peser des deux côtés du terrain sont devenus une denrée rare.

« Les pivots de 25 ans capables de jouer des deux côtés du terrain et de s’intégrer parfaitement auprès de Luka et Austin n’existent quasiment pas », a-t-il insisté. « Lorsque cette occasion se présente alors que vous avez une superstar comme Luka dans votre équipe, vous devez la saisir. Walker rend Luka meilleur, il rend Austin meilleur, et l’inverse est également vrai. »

Un effectif construit pour mieux défendre

L’arrivée de Walker Kessler, totalement rétabli de sa blessure à l’épaule, va aussi permettre à JJ Redick de revoir son système défensif. Le technicien souhaite notamment s’inspirer de la manière dont San Antonio utilise Victor Wembanyama, en maintenant son pivot près du cercle.

Autour de l’ancien d’Uath, Los Angeles estime avoir réuni suffisamment de défenseurs extérieurs pour mettre la pression sur le porteur de balle. Matisse Thybulle, Ziaire Williams, Quenton Grimes et le jeune Cameron Carr doivent notamment apporter de la taille, de l’activité et de la polyvalence sur les ailes.

Sandro Mamukelashvili et Kevon Looney offriront d’autres profils dans le secteur intérieur.

« Nous avons les joueurs capables de défendre tout-terrain et de perturber l’adversaire, puis Walker derrière eux », a résumé JJ Redick. « La combinaison entre sa protection du cercle et nos défenseurs extérieurs nous enthousiasme beaucoup. »

Le départ de LeBron James clarifie aussi la nouvelle hiérarchie. Les Lakers sont désormais l’équipe de Luka Doncic et Austin Reaves, auxquels Rob Pelinka associe Walker Kessler pour former le nouveau trio majeur de la franchise.

« C’est leur équipe », a confirmé JJ Redick. « J’ai toujours demandé à chacun de diriger à sa manière, mais nous allons continuer à développer Luka et Austin comme leaders. »

Luka Doncic impliqué dans le recrutement

Luka Doncic s’est déjà investi dans ce nouveau rôle en organisant un séjour collectif en Slovénie. Les joueurs ont notamment découvert Ljubljana, les Alpes et le lac de Bled, dans une première étape importante dans la construction du groupe. À la fin du voyage, chaque joueur a rédigé un petit mot pour remercier le Slovène.

Depuis le retour de l’équipe à Los Angeles, Austin Reaves s’est pour sa part imposé comme l’un des leaders quotidiens à l’entraînement. Rob Pelinka a également associé Luka Doncic à la construction de l’effectif.

« Lorsqu’on peut construire quelque chose avec une star comme Luka et adapter une équipe autour de lui, on obtient son adhésion », a expliqué le dirigeant. « Luka est le meilleur attaquant au monde. Avoir un joueur comme lui chaque soir, à 26 ans, est une occasion spéciale qui nous oblige à faire des choses particulières autour de lui. »

Un effectif plus jeune et plus profond

La moyenne d’âge du groupe se situe désormais autour de 26 ou 27 ans, en cohérence avec celle de Luka Doncic et Austin Reaves. Contrairement aux saisons précédentes, les Lakers ont également engagé plusieurs joueurs sur des contrats de plusieurs saisons. L’idée est en effet d’éviter de reconstruire chaque été une rotation composée en grande partie de joueurs engagés pour une seule saison ou au salaire minimum.

« Cette ère doit être celle de la continuité et de la profondeur », a résumé Rob Pelinka. « Nous avons réuni des joueurs d’un âge et d’un stade de carrière similaires afin de leur permettre de progresser ensemble. »

Pour JJ Redick, ce nouvel effectif présente surtout une cohérence qui faisait parfois défaut auparavant. « Pour la première fois en trois ans, j’ai l’impression que les pièces s’emboîtent vraiment », a-t-il affirmé.

Cette profondeur doit aussi lui permettre d’élargir sa rotation. Six ou sept extérieurs peuvent prétendre à du temps de jeu, tandis que plusieurs places dans le cinq majeur restent à prendre. JJ Redick se dit certain de trois titulaires avec son nouveau « Big Three », mais il compte sur le « training camp » pour départager les autres candidats.

« Il y aura des missions très précises à remplir pour pouvoir jouer », a prévenu le coach. « Si vous ne les remplissez pas, vous ne jouerez pas. C’est aussi simple que cela. »

Un dernier échange reste possible

Il reste malgré tout un dossier à régler avant la reprise puisque les Lakers possèdent actuellement 16 joueurs sous contrat garanti, alors que seulement 15 pourront débuter la saison régulière.

La concurrence pendant le camp peut conduire à une coupe, mais Rob Pelinka n’exclut pas non plus un échange permettant de transférer deux contrats afin de récupérer un seul joueur.

« Nous avons jusqu’au premier match pour laisser la compétition désigner les 15 meilleurs joueurs », a-t-il expliqué. « Mais nous pouvons aussi envisager un échange, en envoyant deux joueurs pour en faire venir un. »

L’ancien agent de Kobe Bryant rappelle d’ailleurs que l’effectif ne sera jamais considéré comme définitivement achevé. Le début de saison puis la « trade deadline » offriront d’autres occasions de corriger ses faiblesses.

Aux Lakers, on ne parle jamais de reconstruction

Malgré le départ de LeBron James et l’ampleur des changements, les Lakers refusent toutefois de parler de reconstruction. Rob Pelinka estime que la franchise n’a pas le luxe de traverser plusieurs saisons difficiles pour accumuler des choix élevés de Draft, comme Oklahoma City ou San Antonio ont pu le faire.

« Les attentes sont les mêmes chaque année : gagner, aller en playoffs et effectuer un long parcours », a-t-il rappelé. « Nous ne demanderons jamais aux supporters d’être patients concernant nos ambitions de titre. C’est la nature de cette franchise. »

JJ Redick se montre tout aussi ambitieux, même s’il rappelle qu’une équipe capable de gagner le titre ne se construit pas sur le papier au mois de septembre.

« Aucune équipe n’est déjà au niveau d’un champion le 29 septembre », a-t-il déclaré. « C’est un processus qui se poursuit pendant toute la saison. Mais je suis convaincu que nous allons évoluer pour devenir une équipe de ce niveau cette année. »

Les Lakers ne considèrent donc pas cette intersaison comme une simple transition post-LeBron. Après avoir conservé Austin Reaves, trouvé leur pivot et rajeuni leur rotation, ils veulent ouvrir immédiatement un nouveau cycle autour de Luka Doncic, avec l’ambition de faire grandir ce noyau sans renoncer aux résultats à court terme.