Les Lakers referment l’ère LeBron James avec gratitude

Deux mois jour pour jour après la signature de LeBron James à Philadelphie, Rob Pelinka s’est présenté devant les médias en compagnie de JJ Redick. Et le patron des Lakers n’a pas tardé à évoquer le départ du « King ».

« Il était approprié d’exprimer notre gratitude pour l’ère LeBron », a-t-il lancé en ouverture de sa conférence de presse. « C’est évidemment une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, et c’est ce dont nous allons parler ensuite, mais en tant qu’organisation, nous sommes reconnaissants pour tout le chemin parcouru avec lui. »

Avec LeBron James, les Lakers ont atteint les playoffs à six reprises en huit saisons, avec un titre décroché en 2020. Lorsqu’il avait rejoint Los Angeles en 2018, la franchise californienne restait alors sur cinq saisons consécutives sans playoffs. Sur la même période, seuls les Nuggets ont fait mieux à l’Ouest avec sept qualifications.

« Les Lakers sont redevenus, comme ils se doivent de l’être, une équipe régulièrement qualifiée pour les playoffs », a poursuivi Rob Pelinka. « Nous avons remporté un titre et nous avons joué des finales de conférence. Ce fut une époque formidable et nous en sommes reconnaissants. Je pense qu’il était important de le dire dès le départ, alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire. »

Une séparation sans amertume

À l’origine, les Lakers souhaitaient conserver LeBron James. Mais le quadruple MVP a finalement préféré relever un nouveau défi à Philadelphie, à 41 ans.

Une séparation qui semblait de plus en plus inévitable, mais qui ne s’est pas transformée en rupture houleuse.

« Nos échanges avec lui durant l’intersaison ont été menés de façon diplomate, professionnelle et transparente », a également assuré Rob Pelinka. « Je m’estime très reconnaissant pour toute notre association, qui a tenu jusqu’à cet été, quand il a décidé d’aller jouer ailleurs. Tout s’est fait à l’amiable, avec professionnalisme et élégance. Nous regardons maintenant tout ça avec gratitude, car ce fut une époque incroyable pour nous. »

Le départ de LeBron James referme donc définitivement un cycle à Los Angeles. Et ouvre dans le même temps celui de Luka Doncic, désormais au cœur du projet avec Austin Reaves.

Après un « sweep » subi face au Thunder lors des derniers playoffs, les Lakers veulent repartir sur des bases nouvelles. Et JJ Redick se montre déjà confiant pour la suite : « C’est probablement la première fois en trois ans ici que j’ai la sensation que les pièces du puzzle s’emboîtent bien toutes ensemble. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.