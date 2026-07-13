Sandro Mamukelashvili aux Lakers : « Je n’imaginais ça que dans 2K »

Après Milwaukee, San Antonio et Toronto, place au glamour de Los Angeles pour Sandro Mamukelashvili. L’Américano-géorgien s’est engagé avec les Lakers avec un très beau contrat de quatre ans et 52 millions de dollars, avec une « player option » sur la dernière saison.

Lorsque l’occasion s’est présentée pour lui, il n’a pas hésité. Ce grand fan de Kobe Bryant, qui s’est même fait tatouer la « Mamba Mentality » lorsqu’il était à l’université à Seton Hall, en rêvait.

« Je n’imaginais vraiment ça que dans 2K. Je suis tellement enthousiaste, tellement heureux. Le staff technique est incroyable, et j’ai hâte de mettre le maillot, d’aller sur le terrain et de donner tout mon cœur chaque soir. Il faut avoir quelque chose à prouver quand on joue pour les Lakers », lâche le natif de New York.

Lui-même a prouvé des choses avec les Raptors la saison passée. Avec 11.2 points et 4.9 rebonds de moyenne, il a signé sa meilleure saison en carrière, s’invitant dans la course au trophée de 6e homme de l’année (10e du vote). À Los Angeles, le gaucher sera notamment attendu pour la qualité de son tir longue distance (38.9% à 3-points l’an dernier).

« Rien que le nom en soi, toutes les légendes jouent pour les Lakers. C’est une organisation de très haut niveau. Ils tournent une nouvelle page, c’est incroyable d’en faire partie », poursuit avec le même enthousiasme Sandro Mamukelashvili, qui touchait 2.4 millions de dollars la saison passée.

Le joueur de 27 ans fait partie des nombreux éléments recrutés cet été par les Californiens, de Walker Kessler à Quentin Grimes, en passant par Collin Sexton, Kevon Looney ou encore Jaden Hardy. Tout ce petit monde doit compléter au mieux la paire Luka Doncic – Austin Reaves, tandis que LeBron James, lui, est attendu sous d’autres cieux.

« Avoir des joueurs comme Luka, Austin Reaves, tous ces gars qui sont d’incroyables créateurs, ça va tellement m’aider offensivement, juste pour me fondre dans le collectif et, je l’espère, obtenir beaucoup de tirs à 3-points ouverts dans le corner pour ensuite les planter », s’imagine-t-il déjà.

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 9:56 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 MIL 24 9:03 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 SA 19 23:19 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SA 46 9:48 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 2024-25 SA 61 11:10 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 1.0 0.4 0.4 0.3 6.3 2025-26 TOR 80 21:53 52.3 38.9 74.7 1.4 3.6 4.9 1.9 1.8 0.8 0.8 0.5 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.