Sixth Man of the Year 2026 | Keldon Johnson, nouveau roi du banc

En 2023, Keldon Johnson était encore un titulaire en puissance à San Antonio, capable de tourner à 22 points de moyenne. Quelques mois plus tard, Gregg Popovich le convainquait pourtant de passer remplaçant pour booster la « second unit » texane, tel un « energizer ». Un changement de rôle qu’il a d’abord eu du mal à encaisser, mais qu’il a finalement embrassé.

À tel point que « Big Body », toujours disponible (82 matchs cette saison) et jamais négatif dans ce vestiaire où il se plaît tant, est devenu l’une des principales menaces de la ligue en sortie de banc. Suffisant pour être élu « Sixth Man of the Year 2026 » par la NBA, grâce à ses 13.2 points, 5.4 rebonds et 1.4 passe de moyenne (à 52% au shoot, dont 36% à 3-points).

Préféré à Jaime Jaquez Jr. (331 points, dont 34 premières places) et Tim Hardaway Jr. (45 points), Keldon Johnson (404 points, dont 63 premières places) était cette saison le deuxième remplaçant le plus prolifique au scoring (1081 points) et au rebond (440 prises).

Longtemps cité dans les rumeurs de transfert, mais finalement conservé par les Spurs qui apprécient son énergie communicative et permanente, Keldon Johnson succède donc à Payton Pritchard et imite son coéquipier Victor Wembanyama, nommé Défenseur de l’année deux jours plus tôt.

Présent à San Antonio depuis sept ans, « KJ » est le joueur le plus ancien de l’effectif texan et il est carrément le plus proche de l’identité locale, s’habillant aujourd’hui comme un cow-boy et vivant dans un ranch… avec des chevaux, des vaches, des chèvres et des poules. Un personnage attachant et authentique, tombé amoureux de la culture Spurs, et qui est récompensé de ses sacrifices.

À noter que seul Manu Ginobili (2008) avait déjà décroché ce titre avec la franchise.

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SA 17 17:42 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SA 69 28:31 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SA 75 31:54 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SA 63 32:45 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SA 69 29:32 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SA 77 23:52 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7 2025-26 SA 82 23:18 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 2.0 0.6 0.9 0.1 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.