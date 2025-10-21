Keldon Johnson a les Spurs dans la peau

Avec 370 matches disputés avec les Spurs, Keldon Johnson est sur le point d'entrer dans le Top 20 des joueurs de San Antonio les plus capés. D'ici la mi-saison, il devrait même dépasser Kawhi Leonard (407 rencontres), une des légendes de la franchise.

Et parmi les membres de l'effectif, outre le fait d'être le plus ancien, l'ailier est peut-être aussi le plus proche de l'identité locale. « J'adore cette ville. Quand je mets le maillot, que j'ai le mot Spurs sur la poitrine, c'est plus que du basket. Je représente quelque chose qui pèse », indique Keldon Johnson.

Ce que ses coéquipiers confirment. « Il est si authentique. Il ne porte pas de masque, il est lui-même », avance Jeremy Sochan. « C'est un vrai cow-boy en dehors du basket. Partout où il va, il est habillé comme un cow-boy », ajoute Julian Champagnie. « Plus que quiconque, il incarne les Spurs dans cette ville. »

« La preuve vivante » que l'on peut embrasser la culture de San Antonio

Les éléments qui le montrent sont nombreux : Keldon Johnson porte son chapeau noir dès qu'il le peut et vit dans un ranch à 45 minutes de la ville, où il retrouve ses chevaux, ses vaches, ses chèvres, ses poules. Pourtant, « je ne savais rien de San Antonio », rappelle-t-il, au moment de son arrivée en 2019.

« Je suis ici depuis sept ans et j'ai remarqué quelque chose : on récolte ce que l'on sème. Si on accepte cette culture, on en tire beaucoup de choses. Quand ce n'est pas le cas, alors c'est dur », analyse l'ailier des Spurs. « C'est ce que je partage avec tout le monde. Ça ne plaît peut-être pas à tout le monde sur le plan esthétique, mais ils ont un projet pour vous. J'en suis la preuve vivante. »

Keldon Johnson trouve ainsi « surréaliste de voir des gens avec mon maillot ou voir des gamins qui crient mon nom et veulent être comme moi ». « En jouant pour ces fans-là, j'ai la sensation d'avoir le meilleur travail du monde », ajoute-t-il, en parlant des « sept meilleures années » de sa vie. Dans la meilleure des villes, donc. « C'est chez moi. Peu importe la suite, quand tout sera terminé, je serai à San Antonio. »

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SAN 17 18 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SAN 69 29 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SAN 75 32 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SAN 63 33 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SAN 69 30 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SAN 77 24 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.