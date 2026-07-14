Walker Kessler impatient de jouer aux côtés de Luka Doncic

L’enthousiasme est de mise du côté des Lakers, où les nouvelles recrues continuent d’affluer. Après Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney ou encore Jaden Hardy, c’est Ziaire Williams qui a conclu un accord avec la franchise californienne hier.

Comme Sandro Mamukelashvili, Walker Kessler est encore sur son petit nuage après être passé de Salt Lake City à l’un des plus gros marchés de la ligue. Il faut dire que les Lakers ont mis le prix pour récupérer le pivot, passé par North Carolina puis Auburn avant d’entrer en NBA.

Los Angeles lui a offert un contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans, après avoir envoyé au Jazz deux premiers tours de Draft non protégés, en 2031 et 2033, ainsi que deux droits d’échange sur des choix du premier tour, en 2028 et 2030.

Le principal intéressé est conscient de l’effort consenti par les Lakers, mais aussi des attentes qui vont accompagner sa première saison en Californie, la première de la franchise depuis le départ de LeBron James.

« Ça fait quelque chose de savoir qu’une organisation croit en vous. Avec ce qu’ils ont investi, ils démontrent cette confiance, en termes financiers, mais pas seulement avec de l’argent, également avec des actifs à la Draft. Si je sais qu’ils croient en moi, je suis prêt à foncer dans un mur pour eux. J’ai toujours été comme ça », a-t-il confié hier lors de sa première prise de parole depuis son arrivée en Californie.

Aura-t-il les épaules assez solides ?

La première préoccupation sera toutefois de rassurer au sujet de son épaule gauche, qui lui a quasiment coûté toute la saison dernière. Déclaré forfait après seulement quelques semaines, il avait dû se faire opérer en décembre afin de mettre définitivement fin à une douleur qu’il traînait depuis l’université et qui avait « un peu empiré la saison dernière ».

Si les Lakers ont finalement décidé de foncer sur lui après avoir également étudié le cas Jalen Duren, c’est que tout est bel et bien rentré dans l’ordre.

« Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. J’ai reçu le feu vert. Je sens que mon épaule est solide et mobile », a-t-il ajouté. « Je suis tout simplement impatient de rejouer. Avoir été écarté des terrains pendant une année entière remet vraiment beaucoup de choses en perspective. On apprécie davantage ce qu’on a quand on en est privé. Je suis retombé amoureux de ce sport et je veux simplement jouer pour gagner ».

Si les Lakers ont accepté de payer le prix fort, c’est aussi parce qu’ils comptent beaucoup sur lui dans son rôle de point de fixation dans la raquette, dans la protection du cercle, mais également dans les automatismes qu’il devra créer avec Austin Reaves et Luka Doncic.

Le front-office californien estime ainsi que Walker Kessler possède toutes les qualités nécessaires pour épauler au mieux le Slovène. Il reste désormais à le démontrer sur le terrain.

« Luka Doncic a une telle présence sur le terrain. Ça permet aux quatre joueurs qui l’entourent de faire beaucoup plus facilement ce qu’ils ont à faire. Je peux assurer la défense pour lui, poser de très bons écrans et lui offrir des passes décisives. Ça va être très fun. Je n’ai jamais joué avec un meneur de cette taille et de cette stature, au point qu’il soit tout simplement un cauchemar pour ses adversaires ».

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.