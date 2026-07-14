Ziaire Williams arrive aux Lakers, en attendant Jonathan Kuminga ?

On attendait Jonathan Kuminga, et c’est finalement Ziaire Williams que les Lakers ont sorti de leur chapeau. L’ailier de 24 ans s’est en effet engagé cette nuit pour la franchise californienne via un contrat minimum de 2.85 millions de dollars sur un an.

Ziaire Williams n’arrive pas en position de force dans cette free agency, puisque Brooklyn avait fait une croix sur sa « team option » à 6.25 millions de dollars pour 2026/27.

Le joueur ne manque pourtant pas de talent, avec sa capacité à apporter de l’impact des deux côtés du terrain sur les postes 3-4, comme il l’a démontré sur le mois de mars de la saison écoulée lorsqu’il a tout de même tourné à plus de 13 points à 49% à 3-points en plus de 3 tentatives en moyenne sur 14 matchs.

Les retrouvailles Bronny-Ziaire ?

Il faudra voir si le contexte des Lakers lui permettra davantage de mettre en valeur son talent. Ce sera surtout à lui de saisir sa chance dans l’optique de signer un meilleur contrat l’été prochain. Pour les « Purple & Gold », c’est un pari à moindre frais pour compléter la rotation à l’aile dans un style similaire à Jarred Vanderbilt, attendu sur le départ pour Atlanta afin de faciliter la venue de Jonathan Kuminga via un « sign-and-trade » avec Atlanta, moyennant également une possibilité de « swap » sur le premier tour de Draft 2032.

Si le le deal est complété, les Lakers seront alors au complet avec 15 contrats garantis, prêts à attaquer la saison avec ambition malgré le départ inattendu de LeBron James. À noter que son fils, Bronny James, et Ziaire Williams ont déjà évolué ensemble, à l’époque du lycée à Sierra Canyon en Californie. Drafté par Memphis avec le 10e choix en 2021, le voilà de retour dans son état de naissance, où il espère se relancer.

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 21:43 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.0 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15:10 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 0.9 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20:21 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 2024-25 BKN 63 24:28 41.2 34.1 82.1 1.0 3.6 4.6 1.3 2.4 1.0 1.1 0.4 10.0 2025-26 BKN 56 22:53 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 2.1 1.4 1.1 0.4 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.