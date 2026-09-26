Luka Doncic assume son nouveau rôle de leader chez les Lakers

Avant même de retrouver Los Angeles et le « training camp », Luka Doncic avait voulu rassembler ses nouveaux coéquipiers. Direction la Slovénie, où le meneur avait organisé en août plusieurs jours de travail et de « team building » pour les Lakers.

Un séjour entre basket, golf, aviron et découverte de Ljubljana, désormais raconté de l’intérieur dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Luka Doncic. Derrière les images de détente, l’objectif était surtout de rapprocher un groupe largement remanié durant l’intersaison.

« Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe. Je pense que construire cette alchimie est très important », explique le Slovène. « C’était ma première idée : réunir les gars. C’est pour ça que je voulais faire ça. »

Une initiative qui prend encore davantage de sens depuis le départ de LeBron James. Los Angeles appartient désormais à Luka Doncic, accompagné d’Austin Reaves et Walker Kessler dans le nouveau projet des Lakers.

« Le leadership est important pour moi maintenant »

À 27 ans, l’ancien Maverick semble surtout mesurer ce que ce changement de statut implique.

« Il y a cinq ans, j’étais seulement dans ma deuxième ou troisième année dans la ligue. Je n’étais pas censé être le leader », rappelle-t-il. « Maintenant, j’essaie de pousser tout le monde chaque jour et d’essayer d’être un leader. Le leadership est une partie importante pour moi maintenant. »

Le voyage avait justement été conçu pour dépasser le simple cadre des entraînements. « Pendant la saison, on passe énormément de temps ensemble, mais c’est surtout autour du basket », poursuit Luka Doncic. « Là, c’était le moment de faire autre chose, d’apprendre à se connaître. C’était une super expérience pour tout le monde. Tout le monde s’est amusé et c’était le but. »

Une façon aussi de faire découvrir à ses coéquipiers son univers. Entre les visites, les entraînements et les activités collectives, les Lakers ont pu mesurer la place de leur nouveau patron dans son pays. « Voir la Slovénie, évidemment. Puis apprendre à connaître chacun, savoir ce que chacun aime, jouer au basket, jouer au golf et visiter le pays », résume-t-il sur le programme.

Luka Doncic reconnaît d’ailleurs qu’il ressentait une certaine pression au moment de recevoir tout le monde.

« Honnêtement, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Quand tu organises quelque chose, tu es toujours un peu nerveux. Mais tout s’est bien passé, donc j’étais vraiment heureux. »

Une initiative qui avait déjà impressionné Kevon Looney, triple champion NBA avec Golden State. Avant même le début officiel de la saison, Luka Doncic avait ainsi commencé à installer sa manière de diriger les nouveaux Lakers.