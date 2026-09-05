Kevon Looney déjà impressionné par le leadership de Luka Doncic

À 30 ans, Kevon Looney en a suffisamment vu pour savoir ce qu’il faut à un groupe pour aller au bout. Triple champion NBA avec les Warriors, l’intérieur a passé dix saisons à Golden State, où il a notamment pu observer au quotidien l’influence de Stephen Curry sur ses coéquipiers.

Arrivé cet été aux Lakers après une saison passée aux Pelicans, Kevon Looney découvre désormais le leadership de Luka Doncic, et le Slovène n’a pas tardé à l’impressionner.

Il y a quelques semaines, l’ancien meneur des Mavericks avait ainsi convié une partie de l’effectif des Lakers en Slovénie pour quelques jours de travail et, surtout, de vie en commun. Une initiative que Kevon Looney n’avait encore jamais connue en onze saisons NBA.

« Je suis dans la ligue depuis un moment et c’était la première fois que je faisais quelque chose comme ça », a-t-il expliqué. « Aller dans le pays de quelqu’un, qu’il nous fasse venir là-bas et passer autant de temps ensemble… Je n’avais jamais fait ça auparavant. »

« On est prêts à aller au combat pour lui. »

Au-delà du basket, Luka Doncic souhaitait également faire découvrir à ses coéquipiers son pays et ses racines.

« Ça montre son caractère et à quel point il veut gagner. Il voulait que les gars connaissent son histoire et comprennent pourquoi il est comme il est. Je pense qu’il a très bien réussi à le faire », poursuit Kevon Looney.

Le séjour n’était donc pas simplement un mini-camp organisé loin de Los Angeles. Pour un groupe largement remodelé pendant l’intersaison, avec notamment le départ de LeBron James, l’objectif était également d’accélérer la création de liens et de renforcer la cohésion.

Sur ce plan, l’opération semble avoir fonctionné. Kevon Looney a ainsi découvert une autre facette de Luka Doncic, loin du joueur qu’il avait jusque-là essentiellement côtoyé comme adversaire.

« C’est un grand joueur et un grand leader. Il aime montrer ce qu’il sait faire sur le terrain, et là, on a pu découvrir sa personnalité hors du terrain. C’était génial. On est prêts à aller au combat pour lui. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GS 5 4:12 57.1 50.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GS 53 8:46 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GS 66 13:47 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GS 80 18:31 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GS 20 13:06 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GS 61 19:02 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GS 82 21:07 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GS 82 23:53 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GS 74 16:09 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GS 76 15:02 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5 2025-26 NO 21 14:40 41.7 15.4 70.0 2.3 3.3 5.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.5 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.