Luka Doncic va chouchouter les Lakers en Slovénie

L’heure est venue pour les Lakers de se réunir en Slovénie où, à l’initiative de Luka Doncic bien sûr, ils tâcheront de renforcer leurs liens sur le terrain mais surtout en dehors, alors que le groupe a profondément changé cet été.

D’après ESPN, « Luka Magic » a d’ailleurs prévu de faire les choses en grand pour ses coéquipiers à Ljubljana entre le 20 et le 24 août. Histoire de leur offrir un (long) week-end mémorable dans son pays adoré, que ne verra toutefois pas Cameron Carr, obligé de suivre le programme d’intégration des rookies NBA.

« D’abord, Luka va affréter un avion pour 14 personnes, car il me semble que [Sandro] Mamukelashvili les rejoindra sur place puisqu’il est en Géorgie », a raconté Ramona Shelburne sur ce mini-camp. « À bord de cet avion, il y aura des sacs-cadeaux et je crois que quand ils arriveront à l’hôtel, il y aura encore d’autres cadeaux, avec plein de trucs sympas typiques de la Slovénie. Un peu comme un enterrement de vie de jeune fille. Ensuite, ils iront tous dans le restaurant préféré de Luka, puis ils iront pêcher sur le lac de Bled, un endroit très chic là-bas. Je vous garantis qu’il y aura aussi du golf au programme à un moment donné. Ils resserreront leurs liens pendant environ cinq jours, un vrai long voyage à faire avec son équipe. »

Orphelins de LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton, Marcus Smart, Luke Kennard ou encore Jaxson Hayes, les Lakers ont accueilli Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Matisse Thybulle, Jaden Hardy ou encore Ziaire Williams ces dernières semaines.

Toujours à la recherche de son premier titre, et revanchard après avoir raté les derniers playoffs, Luka Doncic entend ainsi créer une bonne alchimie dans l’équipe pour atteindre ses objectifs. À la manière d’un Victor Wembanyama à San Antonio ou d’un Rudy Gobert à Minnesota, qui avaient récemment fait venir leurs coéquipiers en France.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.