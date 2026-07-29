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À Ljubljana, Luka Doncic prend déjà les commandes des Lakers

Publié le 29/07/2026 à 17:56 Twitter Facebook

NBA – Luka Doncic va accueillir l’ensemble de l’effectif des Lakers en Slovénie pour un mini-camp de quatre jours, mêlant entraînements et activités de cohésion avant la reprise.

Luka DoncicLa nouvelle ère des Lakers ne commencera pas à Los Angeles, mais à Ljubljana. Selon Dave McMenamin d’ESPN, Luka Doncic a invité tous ses coéquipiers en Slovénie pour un mini-camp de quatre jours au mois d’août.

Au programme : des entraînements, mais aussi du golf, du tourisme dans la capitale slovène et plusieurs activités destinées à renforcer les liens. Une initiative qui confirme le nouveau statut de Luka Doncic, devenu le patron de la franchise depuis le départ de LeBron James.

Ce séjour doit aussi accélérer l’intégration d’un groupe remanié. Walker Kessler, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney et Quentin Grimes font partie des nouveaux visages chargés d’entourer le tandem Luka Doncic – Austin Reaves alors que LeBron James a de son côté décidé de continuer sa carrière chez les Sixers.

Le passage sur les greens devrait réjouir Austin Reaves, grand amateur de golf et conseiller de son coéquipier.

« C’est l’un de mes meilleurs amis sur cette planète. On se parle presque tous les jours. Il m’envoie des vidéos de son swing de golf pour me demander ce qu’il peut faire pour progresser… Mais je lui réponds que je ne suis pas coach », racontait récemment l’arrière après sa prolongation à Los Angeles.

Avant même le début du véritable « training camp », les Lakers vont ainsi chercher à poser les bases de leur nouvelle identité sur les terres de leur leader. Et selon ses règles.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2
2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8
2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7
2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4
2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4
2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9
2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1
2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2
2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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