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Pour Quentin Grimes, signer chez les Lakers était « un choix évident »

Publié le 19/07/2026 à 7:11 Twitter Facebook

NBA – Après l’avoir déjà côtoyé à Dallas, Quentin Grimes va retrouver Luka Doncic à Los Angeles. Sans doute dans un rôle de sixième homme.

Pour 60 millions de dollars sur quatre ans, les Lakers ont enregistré la venue de Quentin Grimes dans les premières heures de la « free agency ». Une signature qui semblait finalement évidente aux yeux de l’intéressé, plutôt relié à la formation californienne ces dernières années.

« Tout le monde a besoin de se sentir désiré et j’ai l’impression qu’il y avait un intérêt mutuel important entre les Lakers et moi, depuis un moment déjà », a-t-il confié cette semaine. « Personne ne s’attendait à ce que Luka [Doncic] termine chez les Lakers, on avait fait un bon bout de chemin ensemble à Dallas. Je connaissais JJ [Redick], Jarred Vanderbilt aussi, et je connaissais Kurt Rambis, Greg St. Jean et toute l’équipe, donc c’était un choix évident et un super fit. »

Ancien coéquipier de Luka Doncic chez les Mavericks en 2024/25, Quentin Grimes a aussi souvent eu l’habitude de s’entraîner avec JJ Redick par le passé. Forcément, les retrouver tous les deux à Los Angeles est une chose qui lui plaît particulièrement.

Une arme de choix en sortie de banc

D’autant que l’ailier de 26 ans devrait bénéficier d’un rôle intéressant en Californie, au sortir d’une saison où il a joué le rôle de Sixième homme à Philadelphie (13.9 points, 3.6 rebonds et 3.3 passes à 33% à 3-points).

« Ça a vraiment été l’un des arguments majeurs », a-t-il d’ailleurs reconnu. « Le fait de pouvoir discuter avec JJ et [que les dirigeants] soient en mesure de me présenter ce à quoi ressemblerait mon rôle. C’est-à-dire avoir des responsabilités offensives suffisamment importantes, mais aussi un rôle de leader en défense, en plus de défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Car c’est une responsabilité que je recherche, je veux être confronté à ce genre de défi tous les soirs. Donc ce sont vraiment les deux facteurs principaux qui ont guidé mon choix. »

Après avoir soutenu Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George, l’adresse, le volume à 3-points et la défense de Quentin Grimes doivent maintenant soutenir au mieux la paire Luka Doncic – Austin Reaves sur les lignes extérieures des Lakers.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 NY 46 17:05 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0
2022-23 NY 71 29:52 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3
2023-24 DET 6 19:10 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3
2023-24 NY 45 20:13 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3
2024-25 DAL 47 22:46 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2
2024-25 PHI 28 33:41 46.9 37.3 75.2 1.0 4.1 5.2 4.5 2.1 1.5 2.9 0.4 21.9
2025-26 PHI 75 29:25 45.0 33.4 84.0 0.6 3.0 3.6 3.3 2.1 0.9 1.8 0.4 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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