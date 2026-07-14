Collin Sexton veut s’inspirer de Marcus Smart et Avery Bradley aux Lakers

« Il part à chaque fois que j’arrive (rires) ! C’est exactement ça, l’un des autres coaches a fait la même blague hier », sourit Collin Sexton en pensant à cette drôle de trajectoire croisée avec LeBron James.

Drafté en 2018 par les Cavs, il était arrivé à Cleveland au moment où le « King » quittait l’Ohio pour Los Angeles. Huit ans plus tard, au tour de Collin Sexton d’arriver aux Lakers… au moment où LeBron James s’en va !

Le joueur de 27 ans manque une nouvelle opportunité d’évoluer avec son illustre aîné, mais n’en reste pas moins ambitieux. Aux côtés de Luka Doncic et Austin Reaves, le nouvel arrivant espère bien gagner. « J’avais vraiment à cœur de trouver un endroit où je pourrais être en mesure d’être compétitif, et ne pas être à la maison dès le mois d’avril, juste après la fin de la saison. »

Une issue devenue commune pour lui qui, après huit saisons dans la Grande Ligue, n’a toujours pas joué le moindre match de playoffs ! « Ce que j’apporte au quotidien, c’est cette envie de me battre, mais aussi de gagner. On sait qu’on sera sous les projecteurs et que tous les regards seront tournés vers nous. Mais on sait aussi que tout le monde voudra nous battre et donnera le meilleur contre nous », réalise-t-il.

Il s’attend à se faire crier dessus par JJ Redick

Après une dernière saison passée entre les Hornets et les Bulls, Collin Sexton entend notamment s’appuyer sur sa vitesse pour aider les Lakers.

« Il faut parfois être capable de changer le cours du jeu. On en a parlé, c’était vraiment une discussion, et ils croient en moi », rapporte le joueur également passé par le Jazz, en parlant de JJ Redick et son staff.

« Lorsqu’un coach croit en vous, comme il l’a dit, il va aussi être exigeant avec moi, me reprendre et me crier dessus, et j’aime ça. Je pense que c’est ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même », poursuit celui qui tourne à 18 points de moyenne en carrière, avec de très bons pourcentages (47.2% dont 38.9% de loin).

Si son rendement offensif sera attendu, il n’entend pas se reposer en défense pour autant. Collin Sexton a d’ailleurs suivi de près les performances de Marcus Smart lors des derniers playoffs. Et compte bien s’inspirer de l’état d’esprit du joueur parti à Houston pour avoir un impact des deux côtés du terrain. À l’instar d’un autre modèle observé : Avery Bradley.

« Notamment sa capacité à changer le rythme en défense, même si cela remonte à quelques années. Mais en le regardant jouer et en voyant son côté compétiteur, c’est un joueur qui me parle. Je me suis donc demandé : comment a-t-il contribué aux victoires lorsqu’il était ici ? Ce sont ces deux joueurs sur lesquels j’ai vraiment pu me concentrer, parce que je crois pouvoir apporter ces qualités à cette équipe », développe-t-il.

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 31:46 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 32:58 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35:15 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 28:44 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTA 48 23:51 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTA 78 26:36 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTA 63 27:54 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4 2025-26 CHI 26 26:00 48.2 41.0 82.2 0.9 2.0 2.9 2.5 2.7 1.5 2.0 0.1 17.5 2025-26 CHA 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 1.8 0.9 2.1 0.2 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.