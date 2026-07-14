Austin Reaves prêt à ouvrir un nouveau chapitre sans LeBron James

Sans surprise, les Lakers ont conservé Austin Reaves cet été, en lui proposant un contrat de quatre ans. Avec 180 millions de dollars à la clé, et non pas 185, puisqu’il a finalement accepté de recevoir un peu moins pour aider financièrement son équipe.

Un contrat record pour un joueur non drafté, qui ne s’imaginait de toute façon pas jouer ailleurs qu’à Los Angeles.

« J’ai toujours voulu rester chez les Lakers », a-t-il assuré depuis Las Vegas, trois semaines après l’annonce de sa prolongation en Californie. « Nous avions cette période entre la fin de la saison et le 1er juillet pour trouver un accord. Nous y sommes parvenus avant la date butoir et, pendant tout ce temps, mon cœur est resté à L.A. »

Avec le départ annoncé de LeBron James, Austin Reaves deviendra également le joueur présent depuis le plus longtemps dans l’effectif des Lakers, puisqu’il porte leurs couleurs depuis 2021.

« Honnêtement, je ne sais pas encore si j’ai vraiment réalisé », a-t-il admis à propos du départ de l’un de ses principaux mentors. « Commencer la saison sans lui dans l’équipe, ça va me faire bizarre. C’est en quelque sorte le seul repère que j’ai toujours eu ici. Rien que sa présence, le fait qu’il plaisante tout le temps ou qu’il se comporte comme s’il avait 15 ans… Mais c’est sa décision et […] je n’ai que de l’amour et du respect pour lui. »

C’est donc autour de Luka Doncic et Austin Reaves que les « Purple & Gold » tenteront de retrouver les sommets, alors que le titre les fuit depuis 2020. Leur complémentarité et leur entente seront forcément déterminantes dans la réussite de cette nouvelle équipe.

« C’est l’un de mes meilleurs amis sur cette planète. On se parle presque tous les jours. Il m’envoie des vidéos de son swing de golf pour me demander ce qu’il peut faire pour progresser… Mais je lui réponds que je ne suis pas coach », a ironisé celui qui sort de la meilleure saison de sa carrière, avec 23.3 points, 5.5 passes, 4.7 rebonds et 1.1 interception de moyenne.

Des retrouvailles avec Walker Kessler

« Enthousiaste » à propos des recrues de Rob Pelinka, Austin Reaves se dit notamment « ravi de pouvoir rejouer » avec Walker Kessler, qu’il avait déjà côtoyé avec Team USA lors de la Coupe du monde 2023.

« C’est un grand gaillard divertissant, qui profite de la vie et s’amuse tout le temps », a décrit l’arrière. « Bien sûr, on voit tout ce qu’il apporte sur un terrain et son impact sur le jeu : il est bon en défense, efficace pour recevoir les passes… En réalité, c’est simplement un joueur intelligent. »

L’arrivée de Walker Kessler, couplée à celles de Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton, Jaden Hardy, Kevon Looney ou encore Cameron Carr, va profondément changer les équilibres pour JJ Redick et Los Angeles la saison prochaine.

Dans une équipe privée de LeBron James, Austin Reaves sait notamment que son rôle de créateur, de cadre et de relais de Luka Doncic pourrait encore prendre de l’importance.

« Tout le monde sait que c’est une équipe complètement différente », a-t-il rappelé. « On va demander des choses différentes à des joueurs différents. Donc, si c’est aussi ce que JJ [Redick] et le staff attendent de moi, je le ferai du mieux possible. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.