Austin Reaves espère poursuivre sa route aux côtés de LeBron James

Le trio d’étoiles des Lakers restera-t-il en place pour la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. Alors que LeBron James, comme chaque année, laisse planer le doute sur la suite, aux côtés de Luka Doncic, Austin Reaves sera un acteur très suivi lors de la prochaine « free agency ».

Celui-ci, auteur du match le plus complet de sa série face au Thunder la nuit passée (27 points, 7 rebonds, 6 passes, mais 8 ballons perdus), est susceptible de faire l’impasse sur son option à 15 millions de dollars l’an prochain pour signer un beau chèque.

Les Lakers peuvent lui offrir jusqu’à 241 millions de dollars sur cinq ans (48 millions annuels), quand les équipes rivales peuvent faire monter les enchères jusqu’à 178.5 millions sur quatre ans (44.5 millions annuels).

« Je ne réfléchis pas trop. Je vis au jour le jour. J’ai simplement la chance d’avoir l’opportunité de jouer pour cette franchise, de pratiquer un jeu d’enfant. Je gagne bien ma vie. Mais comme je l’ai dit, je ne pense pas vraiment à ce que je ferai à l’avenir, je prends les choses comme elles viennent », lâche-t-il avant de partir en vacances.

Le joueur non-drafté sait déjà que son salaire va évoluer à la hausse. Avec 23.3 points, 5.5 passes et 4.7 rebonds de moyenne, il a signé son meilleur exercice en carrière. Et même si en playoffs, son rendement et son adresse ont baissé (20 points à 40.7% contre 49%), les dirigeants pourront tenir compte du fait qu’il est revenu en cours de route après s’être blessé en fin de saison.

Une confiance permanente de la part de James

Cette saison avec les Lakers ? « Un plaisir, mais aussi un sacré défi. Beaucoup de choses n’ont pas tourné en notre faveur. […] (JJ Redick) a évoqué ce match contre OKC ; quand on a perdu, je me suis blessé et Luka s’est blessé aussi. Je sais que beaucoup d’équipes auraient abandonné à ce moment-là. Ce n’était pas le cas de cette équipe. C’était un plaisir d’aller bosser tous les jours. Ouais, j’adore cette équipe », livre-t-il.

Une partie de son plaisir est d’évoluer au quotidien aux côtés d’une légende de son sport, LeBron James. Pouvoir poursuivre l’aventure avec ce dernier « représenterait tout » pour lui. « Je n’ai jamais connu rien d’autre. Lors de mon année rookie, je n’avais aucune foutue idée de ce qui se passait. Et lui, il m’a pris sous son aile, m’a donné toutes les opportunités dont je pouvais rêver et m’a fait confiance », rappelle Austin Reaves.

On se souvient que dès les premiers éclairs de l’ancien pensionnaire de l’université d’Oklahoma, LeBron James, qui avait noué le même type de relation avec Alex Caruso auparavant, avait flairé le potentiel. « J’ai regardé beaucoup de vidéos de lui quand on l’a signé. Sa taille, sa capacité à shooter, ses passes… C’est un gamin très intelligent, et il a du caractère », livrait-il dès 2021.

Un caractère visible sur le parquet et qui a contribué au lien entre les deux hommes. « J’espère que ça va continuer. Il m’a énormément appris. Je lui dois beaucoup. Il me donne de la confiance chaque jour. Après avoir raté le tir à 3-points en fin de match, il est passé à côté de moi et m’a dit : ‘Quel tir ! Garde la tête haute’. Ça en dit long sur sa personnalité. Et tout ce qu’il fait sur le terrain, je n’ai pas besoin d’en parler », termine Austin Reaves.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.