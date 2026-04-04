Et maintenant, les Lakers perdent Austin Reaves jusqu’en mai !

En l’espace de quelques jours, la saison des Lakers a basculé, mais pas de la bonne manière. En effet, après Luka Doncic écarté des parquets à cause de sa blessure à l’ischio-jambier, c’est Austin Reaves qui doit s’arrêter à cause d’une blessure (de niveau 2) à son muscle oblique gauche ! Également contractée jeudi, à Oklahoma City.

« Je suis reparti pour capter un rebond, j’ai forcé un peu sur mon mouvement et j’ai ressenti quelque chose », indiquait l’arrière, après coup.

ESPN table déjà sur une absence de quatre à six semaines pour Austin Reaves, soit potentiellement une durée similaire à celle de Luka Doncic. Cela veut donc dire que Los Angeles commencera les playoffs sans ses deux meilleurs scoreurs, leur retour n’étant même pas garanti avant une éventuelle demi-finale de conférence !

À 41 ans, et comme au bon vieux temps, LeBron James portera ainsi tous les espoirs des Lakers sur ses épaules, au coeur de cette fin de saison régulière et de ce début de playoffs. Pas forcément rassurant, puisqu’il n’a évidemment plus le coffre pour le faire, à cause de ses différents pépins physiques. Autour de lui ? Deandre Ayton, Rui Hachimura, Luke Kennard ou encore Marcus Smart (une fois rétabli).

« C’est un vrai défi pour nous », a reconnu LeBron James après l’entraînement du samedi. « Mais on doit toujours la mentalité où chacun doit être prêt à prendre le relais, même si c’est impossible de remplacer un tel impact. L’effort devra être collectif et on va tous devoir trouver un moyen d’en faire un peu plus. […] Il faudra être plus rigoureux dans notre exécution. »

D’ores et déjà assurés de figurer dans le Top 6 de la conférence Ouest, les « Purple & Gold » auront donc vécu une semaine noire, alors qu’ils semblaient avoir trouvé leur rythme de croisière depuis leur montée en puissance du mois de mars. Clairement, leur mission s’annonce très compliquée dans les prochains jours…

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.