Austin Reaves, le seul rayon de soleil des Lakers

Ce n’est évidemment pas la sinistrose aux Lakers, mais avec six défaites en six matches, ce n’est pas non plus la joie. Les sujets de satisfaction sont finalement peu nombreux, et seul Austin Reaves a réellement donné le sourire aux fans dans un style qui rappelle évidemment Alex Caruso.

Le rookie non drafté a pleinement justifié le contrat offert par ses dirigeants, et il est déjà adoubé par LeBron James et Frank Vogel.

« C’est un joueur NBA. Il peut jouer à ce niveau » assure LeBron. « J’ai regardé beaucoup de vidéos de lui quand on l’a signé. Sa taille, sa capacité à shooter, ses passes… C’est un gamin très intelligent, et il a du caractère. »

Avec 7.5 pts de moyenne en présaison, l’ancien joueur d’Oklahoma profite des blessures de Trevor Ariza et Talen Horton-Tucker pour récupérer du temps de jeu, et il a la confiance de son coach.

« Il en a fait assez pour mériter ma confiance. Je ne peux pas dire mieux. J’apprécie tout ce qu’il fait. C’est un compétiteur, et il sait où se placer en défense » détaille Vogel. « On était inquiet sur son adresse aux tirs, et il a vraiment montré qu’il pouvait shooter pendant cette présaison. En revanche, ce qui nous préoccupait pas, c’est son feeling et son instinct à créer du jeu. Il excelle dans ce domaine. »

Mais Vogel prévient tout de même que sa place dans la rotation n’est pas assurée. « On a un effectif riche, et je ne sais pas si ça signifie qu’il sera dans la rotation, ou pas. Mais quand je fais appel à lui, il a tout ma confiance. »