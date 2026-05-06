Début de série cauchemardesque pour Austin Reaves

Le coup de sifflet de l’arbitre avait déjà retenti quand Austin Reaves a décidé d’envoyer son « circus shot ». Un tir envoyé en direction du plafond de la salle d’Oklahoma City qui est retombé tout droit dans le cercle, mais qui ne comptera pas car il avait le pied sur la ligne de touche une seconde plus tôt.

Le geste annonciateur d’une belle soirée pour lui sur le parquet du Thunder ? Absolument pas. Cette action du milieu du premier quart-temps est intervenue au cœur d’une première mauvaise séquence pour lui. Sur la possession précédente, il avait transmis un ballon compliqué vers Deandre Ayton sur le « pick-and-roll », aboutissant à un ballon perdu.

Et sur la possession suivante, Austin Reaves a envoyé un tir en première intention à un bon mètre derrière l’arc, beaucoup trop à gauche. La suite ne sera pas beaucoup plus heureuse. En 36 minutes, l’arrière a produit 8 points, 6 passes et 5 rebonds, sur un désastreux 3/16 aux tirs, dont 0/5 de loin, sans compter 4 ballons perdus.

Des tirs faciles ratés ?

« Évidemment, le plus facile à dire, c’est qu’il faut mettre plus de tirs. Je suis parvenu à atteindre mes positions préférentielles à plusieurs reprises et j’ai raté quelques tirs faciles. Mais pour l’essentiel, il faut limiter les pertes de balle et très bien gérer la pression ainsi que le ballon. Il faut simplement nous donner l’occasion de déclencher un tir lors de chaque possession », analyse le joueur de 27 ans.

Austin Reaves’ 18.8 FG% in Game 1 was the lowest by any Laker in a playoff game over the last 35 years (min. 15 FGA) 😳 pic.twitter.com/1o97wPL1tq — ESPN Insights (@ESPNInsights) May 6, 2026

Pas simple face à la meilleure défense de la ligue, qui possède moult atouts sur les lignes arrières. Selon ESPN, Austin Reaves a signé un 0/10 aux tirs lorsqu’il était contesté par un défenseur du Thunder. Il est le premier joueur à finir avec un tel quota, ou pire, sur des tirs contestés dans un match de playoffs depuis Draymond Green en 2023.

« On a fait du bon boulot en exécutant le plan de jeu contre lui. Avec lui, vous ne pouvez pas lui laisser beaucoup d’ouvertures. Si vous lui facilitez la tâche, il est capable de vraiment vous punir. On a fait du bon boulot ce soir pour le tenir à distance, en ne faisant pas trop de fautes et en étant bien positionnés face à lui, l’obligeant à tout mériter », se félicite Mark Daigneault.

LeBron James prend sa défense

Austin Reaves, qui évoque aussi des « erreurs mentales » pour expliquer sa maladresse, n’a obtenu que deux lancers-francs, contre sept en moyenne sur la saison. Lors de son match de retour face aux Rockets, il avait compensé une autre soirée de maladresse (4/16) par ses multiples passages sur la ligne de réparation (12/13 aux lancers).

De son côté, LeBron James rappelle que son coéquipier a été sur la touche pendant un mois. « Donc on espère, et on sait qu’il va mettre des tirs et créer du jeu. Mais c’est difficile, (quand) tu es absent un mois vers la fin de la saison », lâche le vétéran.

AUSTIN REAVES SOLD GAME 1 FOR LA 😭 pic.twitter.com/CvxL9qoMvg — BrickCenter (@BrickCenter_) May 6, 2026

« Alors, évidemment, on essaie d’accélérer son retour sur le terrain et de lui faire retrouver ce qu’il faisait avant sa blessure, quoi qu’il en soit, mais il a été absent un mois. Donc, il est tout à fait logique qu’il ait des matchs où il rate des tirs, ou peu importe la situation, mais sa seule présence nous aide, quoi qu’il arrive », assure LeBron James, qui explique surtout les difficultés offensives des Lakers par l’absence de Luka Doncic.

Le contexte de ce retour de blessure ? « Personne ne se soucie de ça. Je dois aller sur le terrain et mieux jouer », affiche Austin Reaves qui tourne à 15 points de moyenne à 30.4% aux tirs (dont 11.8% à 3-points) depuis son retour. JJ Redick en est persuadé : « Il n’a pas bien joué, mais il va rebondir. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.