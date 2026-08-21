En Slovénie, Luka Doncic soigne déjà la cohésion des Lakers

À l’instar de Rudy Gobert et de Victor Wembanyama à Paris, Luka Doncic accueille ses coéquipiers en Slovénie du 20 au 24 août comme l’a rapporté ESPN. S’ils pourront profiter de ces quelques jours pour visiter le pays natal de leur leader, cette réunion est l’occasion pour ces nouveaux Lakers de travailler ensemble et de rapidement prendre leurs marques afin de se préparer à affronter la compétitivité de la conférence Ouest.

Parmi les invités, il y a des joueurs déjà présents depuis plusieurs saisons comme Austin Reaves et Bronny James, mais aussi les nouvelles recrues estivales comme Walker Kessler et Quentin Grimes.

Avant de commencer à travailler, Luka Doncic a convié ses coéquipiers à un repas et il a partagé plusieurs clichés sur Instagram. Des photos qui respirent la bonne humeur et qui semblent être de bon augure pour une équipe californienne qui doit se reconstruire afin d’espérer pouvoir jouer les trouble-fêtes à l’Ouest. Cet été, Los Angeles a perdu LeBron James et Rui Hachimura et compte une multitude de nouvelles signatures comme celles de Collin Sexton ou de Kevon Looney.

Sans LeBron James, Luka Doncic devient le seul leader des Lakers et le Slovène semble prendre cette mission très à cœur avec l’organisation de ce mini-camp d’entraînement avant de se retrouver à Los Angeles en septembre prochain.

La saison dernière, Luka Doncic avait terminé meilleur marqueur de la Ligue, mais il n’avait pas pu participer aux playoffs à cause d’une blessure à l’ischio-jambier au début du mois d’avril.

Luka shared some pics on his IG story🔥🔥 pic.twitter.com/Exs4UX5Hs5 — Luka Updates (@LukaUpdates) August 20, 2026

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.