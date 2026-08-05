Tobias Harris présent à Paris avec Victor Wembanyama et les Spurs

R.C. Buford avait révélé au micro de TrashTalk que les Spurs allaient se réunir à Paris cette semaine pour s’entraîner. Confirmation en photo puisque Victor Wembanyama a décidé d’accueillir ses coéquipiers au Palais des Sports Maurice Thorez de Nanterre. Parmi eux, on retrouve De’Aaron Fox et Dylan Harper, mais aussi la nouvelle recrue Tobias Harris. L’ailier-fort a profité de ce passage à Paris pour prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers.

«Victor reste fidèle à lui-même. Il est un exemple à suivre dans son approche du jeu, dans la manière dont il prend soin de son corps et dans la façon dont il tisse des liens avec sa famille et ses coéquipiers», énumère R.C. Buford. «Ce n’est pas si souvent que dix gars d’une même équipe traversent la moitié du monde pour s’entraîner ensemble. C’est possible grâce au respect, à l’admiration et à la joie que Victor apporte.»

Oscar Wembanyama est de la partie

RC Buford ne tarit pas d’éloges au sujet de la star française, tout comme Dylan Harper interrogé par le média Esquire.

«Il a vraiment les pieds sur terre et il est amusant Il n’est pas celui que les gens pensent qu’il est. Il a un excellent sens de l’humour et globalement, c’est un super être humain», complimente le meneur sur la personnalité de Victor Wembanyama. Concernant sa saison rookie passée aux côtés de «Wemby», il ajoute : «Je peux lui envoyer des passes lobées vers la Lune. Il est toujours ouvert. Il suffit de lui passer le ballon et de jouer les uns avec les autres.»

Si cet entraînement était exclusivement ouvert aux joueurs, sans présence médiatique, les Spurs ont posté une vidéo des coulisses sur leurs réseaux sociaux. L’occasion de découvrir que cette session ne réunissait pas que des joueurs texans. Parmi les invités, on retrouve Oscar Wembanyama, le frère du Défenseur de l’Année en titre. Le joueur de 19 ans a récemment signé son premier contrat professionnel en quittant Strasbourg pour rejoindre le club de Denain, situé à côté de Valenciennes, évoluant en Elite 2.

same grind. different country. 💯 pic.twitter.com/Lg5BzDKybg — San Antonio Spurs (@spurs) August 4, 2026

Crédit photo : Spurs.com

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