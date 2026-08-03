Victor Wembanyama va réunir les Spurs à Paris

Finalistes en titre, les Spurs attaqueront la prochaine saison avec un important esprit de revanche. Et sans doute encore plus de cohésion, car une partie de l’effectif texan envisage de se rejoindre à Paris dans les jours à venir.

Un lieu de réunion qui n’a évidemment pas été choisi au hasard, puisqu’il s’agit de l’endroit où Victor Wembanyama, leur « franchise player », a l’habitude de se ressourcer en famille pendant l’intersaison. D’autant plus quand il connaît un été chargé sur le plan extra-sportif, entre son nouveau contrat NBA, son nouveau contrat Nike, son tournoi de basket-échecs ou son apparition en couverture de NBA 2K27.

« Nos coachs et nos joueurs vont se réunir ici [à Paris] la semaine prochaine pour travailler ensemble », a effectivement glissé R.C. Buford, leur président, lors d’un entretien avec TrashTalk. « Ils viennent pour voir Victor et ils seront environ huit ou dix. »

«Plus le basket grandit en France, plus notre lien avec ce pays se renforce»

Au passage, l’architecte des Spurs a évoqué cette relation privilégiée entre les Spurs et la France.

«Plus nous réunissions des joueurs venus d’horizons différents, plus nous apprenions à apprécier le basket international. Et au-delà du jeu, nous avons appris à apprécier les joueurs internationaux et leurs cultures. A cette époque, la France prenait une place de plus en plus importante grâce à Tony, Boris, Ian Mahinmi et d’autres. Aujourd’hui, nous avons la chance de prolonger cet héritage avec Victor» rappelle Buford. «Il est évident que le basket français est en plein essor. Il suffit de regarder le nombre de joueurs français sélectionnés très haut à la Draft ces cinq dernières années, et même avant. Plus le basket grandit en France, plus notre lien avec ce pays se renforce, car historiquement nous avons accueilli certains de ses plus grands joueurs, et nous voulons continuer à bâtir sur cette histoire.»

Outre Victor Wembanyama, qui imite indirectement Luka Doncic, et Rudy Gobert, on présume que Dylan Harper sera du voyage, puisqu’il était aussi présent à la « NBA Summer House » parisienne, ce week-end. Le reste du casting n’est pas encore connu, mais c’est en tout cas la preuve que « Wemby » et les autres joueurs de San Antonio feront le maximum pour renforcer leurs liens en vue de la saison prochaine, alors que leur alchimie était déjà belle à voir en 2025/26.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.