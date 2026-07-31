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Victor Wembanyama prolonge avec Nike et décroche sa première chaussure signature !

Publié le 31/07/2026 à 18:35 Twitter Facebook

NBA – Après avoir prolongé avec les Spurs, Victor Wembanyama renouvelle également son engagement avec Nike, qui va lancer la première chaussure signature du Français.

Victor WembanyamaL’intersaison de Victor Wembanyama continue d’être particulièrement chargée. Quelques jours après avoir prolongé avec les Spurs pour 252 millions de dollars sur cinq ans et avoir été choisi pour apparaître sur la jaquette de NBA 2K27, le Français s’engage également sur la durée avec Nike, selon Nick DePaula d’ESPN.

Surtout, « Wemby » aura sa première chaussure signature. La Wemby 1 sera accompagnée d’une nouvelle identité visuelle car Nike a également dévoilé son logo personnel, inspiré de l’espace et de son surnom : « Alien ».

Il s’agit d’une étape majeure dans la carrière commerciale du Français. À seulement 22 ans, Victor Wembanyama rejoint le cercle très fermé des joueurs autour desquels Nike souhaite développer une véritable gamme signature. Une façon pour l’équipementier de miser sur l’un des visages les plus identifiables de la nouvelle génération NBA, mais aussi sur un joueur au profil et à l’univers visuel uniques.

Le numéro 1 des Spurs pourra participer à la conception de ses modèles, comme les principales stars de la marque avant lui. Une nouvelle consécration avant de se tourner vers ses prochaines échéances avec l’Equipe de France.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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