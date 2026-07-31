Victor Wembanyama prolonge avec Nike et décroche sa première chaussure signature !

L’intersaison de Victor Wembanyama continue d’être particulièrement chargée. Quelques jours après avoir prolongé avec les Spurs pour 252 millions de dollars sur cinq ans et avoir été choisi pour apparaître sur la jaquette de NBA 2K27, le Français s’engage également sur la durée avec Nike, selon Nick DePaula d’ESPN.

Surtout, « Wemby » aura sa première chaussure signature. La Wemby 1 sera accompagnée d’une nouvelle identité visuelle car Nike a également dévoilé son logo personnel, inspiré de l’espace et de son surnom : « Alien ».

Il s’agit d’une étape majeure dans la carrière commerciale du Français. À seulement 22 ans, Victor Wembanyama rejoint le cercle très fermé des joueurs autour desquels Nike souhaite développer une véritable gamme signature. Une façon pour l’équipementier de miser sur l’un des visages les plus identifiables de la nouvelle génération NBA, mais aussi sur un joueur au profil et à l’univers visuel uniques.

Le numéro 1 des Spurs pourra participer à la conception de ses modèles, comme les principales stars de la marque avant lui. Une nouvelle consécration avant de se tourner vers ses prochaines échéances avec l’Equipe de France.

The game looks different from here. pic.twitter.com/AVHEztAvHZ — Nike Basketball (@nikebasketball) July 31, 2026

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.