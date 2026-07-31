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Victor Wembanyama : « La NBA ne me manque pas pour l’instant, mais la FIBA oui »

Publié le 31/07/2026 à 4:52 Twitter Facebook

FIBA – Près de deux ans après la finale olympique de Paris, Victor Wembanyama s’apprête à retrouver les Bleus. Un retour qu’il attend visiblement avec davantage d’impatience que celui de la NBA.

Victor WembanyamaPrès de deux ans se sont écoulés depuis la dernière apparition de Victor Wembanyama sous le maillot de l’Équipe de France. Le 10 août 2024, le pivot des Spurs avait inscrit 26 points et capté 7 rebonds lors de la finale olympique perdue face à Team USA.

Depuis, son statut a changé. Rookie de l’année âgé de 20 ans lors des Jeux de Paris, « Wemby » revient désormais en France avec une sélection au All-Star Game, un trophée de Défenseur de l’année et des ambitions de MVP.

Présent à Nanterre pour inaugurer un terrain de basket rénové, Victor Wembanyama n’a pas caché son bonheur de retrouver la ville où il a été formé pendant huit ans. Un retour aux sources qui précède surtout ses retrouvailles très attendues avec les Bleus.

« Quand je reviens ici, ça me fait énormément de bien au cœur », a-t-il savouré devant les journalistes présents.

Contraint de renoncer à l’Euro 2025, Victor Wembanyama ne cache pas son impatience de retrouver le basket international. « La NBA ne me manque pas pour l’instant, mais la FIBA oui », a-t-il ainsi lancé.

Un retour aux sources avant les Bleus

Dans quelques jours, Victor Wembanyama organisera également la deuxième édition de son tournoi de basket-échecs, toujours à Nanterre. Une façon supplémentaire de renouer avec ses proches et un environnement familier après une longue saison passée aux États-Unis, achevée mi-juin en finale NBA.

« C’est parfois dur de garder ces liens tous les jours avec la France, étant pendant de si longs mois loin outre-Atlantique… Mais en revenant ici, il n’y a rien de plus simple parce que ce sont des gens que je connais, à qui je fais confiance. Je n’ai été entouré presque que de bonnes personnes, en grandissant à Nanterre et en France en général », a apprécié le joueur des Spurs.

Le principal rendez-vous de son été français reste toutefois le rassemblement du mois d’août avec l’Équipe de France. Les Bleus disputeront deux rencontres amicales face à la Serbie, les 20 et 23 août, avant deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2027, contre la Slovénie le 27 août puis en Suède le 30 août.

Quatre rencontres pour retrouver ses sensations sous les règles FIBA et lancer un nouveau cycle avec une sélection désormais appelée à se construire autour de lui.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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