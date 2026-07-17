Victor Wembanyama lance un été studieux entre « expérimentation » et Equipe de France

Cette fois, aucun séjour auprès des moines shaolins ne figure au programme de Victor Wembanyama. Après une longue saison conclue par la découverte des Finals, le Français a pu couper pendant quelques semaines avant de reprendre progressivement le travail.

Tout fraîchement prolongé par les Spurs, il retrouvera d’abord la lumière à New York, où il participera au Fanatics Fest pour l’enregistrement d’un podcast en public, comme LeBron James et plusieurs autres joueurs NBA. La première étape d’un agenda chargé jusqu’à la reprise, détaillé par L’Équipe.

Le quotidien sportif explique que « Wemby » a déjà retrouvé son préparateur physique personnel Guillaume Alquier le 12 juillet, au lendemain de la signature de son nouveau contrat avec San Antonio. Son entourage évoque auprès de L’Équipe une phase « d’expérimentation », sans en préciser la nature.

Le Français s’est déjà distingué lors de ses précédents étés par des méthodes de travail singulières, aussi bien pour renforcer son corps que pour entretenir son équilibre mental. La finale perdue face aux Knicks devrait nourrir sa préparation, alors que l’intérieur entend encore élargir son jeu après avoir franchi un nouveau cap avec les Spurs.

Un retour attendu avec les Bleus

Victor Wembanyama devrait passer l’essentiel de son été en France. Il est notamment attendu à Nanterre et au Chesnay les 8 et 9 août pour le Hoop Gambit, son tournoi mêlant basket et échecs.

Il devrait ensuite rejoindre l’Equipe de France, comme il en avait exprimé le souhait. Les Bleus disputeront deux rencontres amicales face à la Serbie les 20 et 23 août, avec la perspective de retrouvailles face à Nikola Jokic, avant deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2027 : contre la Slovénie le 27 août à l’Accor Arena, puis en Suède le 30 août.

Sans leur star, les joueurs de Frédéric Fauthoux avaient toutefois parfaitement négocié la première fenêtre avec deux victoires, en Belgique (80-72) puis face à la Finlande (98-69).

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.