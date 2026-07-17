LeBron James toujours pas prêt à révéler sa prochaine équipe…

Pour sa première apparition publique depuis l’annonce de son départ des Lakers, LeBron James n’a évidemment pas échappé aux questions sur son avenir.

Présent à New York pour le Fanatics Fest, le quadruple MVP a confirmé que sa décision ne tarderait plus.

« Je ne vais pas vous tenir en haleine beaucoup plus longtemps », a-t-il ainsi prévenu, sans toutefois révéler l’identité de sa future équipe.

Un peu plus tôt, devant près de 5 000 personnes, Tyrese Haliburton avait tenté d’obtenir davantage d’informations. Exceptionnellement aux commandes du podcast Mind The Game à la place de Steve Nash, le meneur des Pacers a directement interrogé LeBron James.

– « Est-ce qu’une décision doit encore être prise ? », lui a demandé le meneur.

– « On en a littéralement discuté en coulisses, Tyrese… », lui a répondu LeBron James.

– « OK, autant pour moi… Je ne savais pas si tu voulais en parler, mais d’accord, je laisse tomber », a conclu Tyrese Haliburton, amusé.

Indiana a tenté sa chance

Ce dernier a d’ailleurs reconnu avoir essayé de recruter le « King » chez les Pacers, désireux de retrouver les sommets après une saison de transition.

« J’ai envoyé un message à LeBron il y a peut-être un mois, avant même qu’il ne décide de quitter Los Angeles, et je lui ai dit : ‘Si tu veux venir à Indiana, on peut faire un truc de fou’ », a raconté le meneur.

« Il m’a répondu avec deux emojis qui pleurent de rire et je n’ai rien eu d’autre… À partir de là, j’ai décidé d’arrêter d’essayer de le recruter. Je ne sais pas si ça se fera un jour avec Indiana. »

À l’approche du dernier grand choix de sa carrière, LeBron James dispose de plusieurs options. Cleveland rêve d’un nouveau retour, Miami espère reformer une association déjà couronnée de succès, tandis que Golden State et Philadelphie surveillent également sa situation.

« Le dernier virage de ma carrière »

En attendant de trancher, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a tenu à refermer proprement son chapitre californien. Arrivé à Los Angeles en 2018, il a passé huit saisons sous le maillot des Lakers.

« Je remercie mon ancienne équipe, puisque j’y ai passé huit années formidables », a-t-il déclaré, sous les yeux de JJ Redick, son ancien entraîneur et partenaire de podcast.

« C’est l’une des franchises les plus historiques du monde. Merci à Jeanie Buss, à la famille Buss, à Rob Pelinka, aux entraîneurs pour lesquels j’ai joué et à tous mes coéquipiers. Ils vont tous me manquer. C’était une aventure incroyable et j’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve, alors que j’entame le dernier virage de ma carrière. »

LeBron James sait également que son choix sera suivi et commenté dans le monde entier, autant par ses admirateurs que par ses détracteurs.

« Peu importe où je vais poser mes valises, j’espère que ceux qui me suivent depuis le premier jour continueront à m’accompagner. Et si vous êtes l’un de mes détracteurs, c’est déjà ce que vous faites de toute façon… Peu importe où j’atterrirai, je ferai ce que je sais faire de mieux. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.