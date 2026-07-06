France – Finlande : show et chaud à Pau

Après leur victoire plutôt laborieuse face à la Belgique, les Bleus imposent leur style de jeu d’entrée face à la Finlande, qui compte pourtant son ossature du dernier Euro, dont Lauri Markkanen. Guerschon Yabusele est en mission sur la star NBA du Jazz et Bilal Coulibaly ouvre le bal d’un 3-points qui va se transformer en un cinglant 14-2 avec des tricolores agressifs au rebond offensif, Gobert et Yabusele en tête. Et un Markkanen discret et carrément muet…

A l’inverse, la France propose du jeu avec une superbe contre-attaque éclair avec TLC, Yabu au relais et Risacher à la conclusion les deux mains dans la marmite. Le jeune ailier des Hawks retrouve des couleurs sous le maillot bleu. Plus généralement, le banc apporte aussi son écot dans un premier quart à sens unique (31-16).

Elie Okobo (16 points, 5 passes) nous gratifie d’un stepback de toute beauté, un deuxième en deuxième quart. Markkanen ouvre enfin son compteur mais Maxime Raynaud (16 points, 7 rebonds) et les Bleus continuent de dérouler. Francisco sert Gobert sous le cercle et l’écart monte à 18 unités. Puis 20 quand ce même Gobert écrabouille un alley-oop monumental sur jeu rapide, servi par Yabusele.

Solidaires et solides en défense, inspirés et même spectaculaires en attaque, les Bleus sont à la parade dans le Béarn en première mi-temps (49-30).

Une victoire référence

Le rythme ne baisse pas au retour des vestiaires, avec des cadres qui montent en puissance dont Rudy Gobert qui se gave aux rebonds et se fend même d’un très joli contre sur Markkanen qui partait au dunk. Et puis, le revenant Francisco prouve qu’il a toujours la forme, donnant +25 aux locaux, avec 14 points personnels.

Raynaud et Okobo sont eux aussi au-dessus de la dizaine et l’écart est lui à la trentaine (77-47) avant le dernier quart. Tout roule pour les Bleus qui sont sérieux en défense et se passent bien la balle en attaque, avec la paire Strazel – Raynaud qui tourne à plein régime, passe aveugle du premier pour le dunk du second. Le rookie des Kings en est à 16 points en 16 minutes, pour une efficacité maximale, en plus de 7 rebonds pour 22 d’évaluation (meilleure du match).

Coach Fauthoux fait tourner son effectif pour faire jouer Amine Noua, et laisser Risacher trouver de la réussite sur le tir extérieur. A 9/33 derrière l’arc, les Bleus ont longtemps dévissé avant de régler la mire sur le dernier quart. Côté Finlandais, Markkanen et Jantunen terminent tous deux à 14 points, bien tenus par la défense tricolore sérieuse tout du long (98-69).

«C’est un match référence», osait Fauthoux après le match au micro de Bein Sports. «On a empêché la Finlande de jouer son jeu et tirer à 3-points. De l’autre côté, on a trouvé des solutions, des choses intéressantes en attaque. Merci aux joueurs pour cette belle victoire, au public palois venu nombreux, c’est un vrai plaisir de gagner ici.»