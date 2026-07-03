Les Bleus s’en sortent en Belgique malgré une grosse alerte

Longtemps chahutée par des Lions belges décomplexés, l’Equipe de France a dû attendre le dernier quart-temps pour prendre définitivement le contrôle de la rencontre et s’imposer 80-72 à Anvers dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2027;

Sur le papier, l’écart de talent semblait évident. Sur le terrain, les Bleus ont pourtant dû s’employer pendant quarante minutes pour éviter le piège belge. Portés par un Emmanuel Lecomte (17 points, 4 passes) et Retin Van Vliet (14 points), les Lions ont longtemps fait vaciller une équipe de France maladroite et parfois brouillonne.

La rencontre a basculé après la pause. Alors que les Français menaient encore 59-55 après trois quart-temps, la Belgique a infligé un 13-2 au retour des vestiaires pour revenir au contact et faire douter les visiteurs. Les Bleus ont alors multiplié les possessions mal négociées, jusqu’à une violation des 24 secondes symbolique de leur passage à vide.

Hifi maintient les Bleus à flot

Dans cette séquence compliquée, Nadir Hifi a apporté l’étincelle offensive nécessaire. Le meneur parisien a terminé avec 8 points et 5 passes, permettant à la France de conserver une courte avance avant le dernier acte.

Mais c’est finalement la défense et la présence intérieure française qui ont fait la différence. Le capitaine Rudy Gobert, actif des deux côtés du terrain (8 points, 11 rebonds, 2 contres pour 17 d’évaluation), a dominé la raquette dans le money-time, notamment avec un dunk autoritaire à moins de trois minutes du terme pour redonner onze points d’avance aux Bleus.

Coulibaly assomme la Belgique

La possession clé est venue quelques instants plus tard : parfaitement trouvé par Matthew Strazel, Bilal Coulibaly a sanctionné dans le corner pour faire passer l’écart à +14 et éteindre définitivement les espoirs belges. Le joueur des Wizards termine meilleur marqueur français avec 13 points, auxquels il ajoute 2 rebonds et 2 interceptions.

Tout n’a toutefois pas été rassurant côté français. Les hommes de Frédéric Fauthoux ont affiché une adresse abyssale à 3- points (4/21). Heureusement pour eux, leur agressivité a compensé ces difficultés : les Bleus ont provoqué de nombreuses fautes et converti 24 de leurs 31 lancers-francs.

Autre signe positif, le collectif a répondu présent avec huit joueurs à 8 points ou plus, dont Maxime Raynaud (10 points), preuve d’un partage offensif équilibré malgré l’absence d’un véritable leader au scoring. Prochain adversaire, la Finlande de Lauri Markkanen, à Pau, avec la 1ère place du groupe en enjeu.