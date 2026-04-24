Coupe du monde 2031 : la France visera « à minima le dernier carré »

Pour la première fois de son histoire, la France a eu le bonheur d’apprendre qu’une Coupe du monde se déroulera sur son sol. Du 29 août au 14 septembre 2031, Paris (Accor Arena, Adidas Arena, La Défense Arena), Lille (Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy) et Lyon (LDCL Arena) accueilleront donc une centaine de matchs tout au long de la compétition et, clairement, les Bleus compteront parmi les favoris à la médaille d’or.

« Ça, c’est une évidence », a d’ailleurs confirmé Jean-Pierre Hunckler lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi. « La majorité des joueurs de cette génération dorée seront à l’apogée de leurs carrières respectives. Ils auront entre 26 et 28 ans. Là aussi, ça pèse dans la décision d’organiser ce type d’événements. »

Premier Mondial en Europe depuis… 2014

Pour le président de la FFBB, jouer pour une médaille est même la moindre des choses, alors que la France n’a jamais fait mieux que le bronze dans ce tournoi : « À minima, il faut viser le dernier carré pour que ces compétitions-là soient réussies. »

Jean-Pierre Hunckler explique également que « la qualité de l’organisation » des Jeux olympiques 2024 a « enthousiasmé » et « impressionné » la FIBA, qui souhaitait en plus redonner un Mondial à l’Europe, après les éditions organisées en Chine (2019), par le trio Japon – Philippines – Indonésie (2023), puis au Qatar (2027).

En outre, une dizaine de pays ont « demandé à recevoir le cahier des charges », mais la France était « le seul à pouvoir répondre à tous les besoins », pour un budget prévisionnel estimé « à 142 millions d’euros ».

Par ailleurs, Orléans (CO’Met) a bien tenté de rejoindre la liste des villes-hôtes pour l’événement, sauf qu’elle « ne répondait pas au cahier des charges prévu en termes de capacité d’hôtellerie ».

Victor Wembanyama et Tony Parker en « porte-drapeau »

Autre « élément majeur dans la candidature » française : Victor Wembanyama, dont « l’essor a été complémentaire à la qualité du dossier, mais aussi à la confiance que la FIBA a en la FFBB ».

« Le monde entier parle de lui aujourd’hui… », rappelle Jean-Pierre Hunckler, qui « le remercie de son investissement, malgré tous les matchs joués » en parallèle aux États-Unis. « Il s’est impliqué à travers deux vidéos. Les quelques mots forts que je peux en ressortir, c’est qu’il était derrière sa fédération et la FIBA à 100%, et qu’il était aussi motivé à 100% par ce projet pour que le basket français et le basket mondial puissent ressortir encore plus grands de cet événement-là. Il s’est impliqué parce qu’il a fallu quand même tourner deux vidéos de grande qualité qui ont été intégrées à notre présentation et qui ont énormément plu aux membres du Board [de la FIBA]. »

Enfin, Tony Parker a également « joué un rôle important » pour permettre à la France d’organiser cette Coupe du monde 2031.

« Ça reste la star française dans le monde du basket », ajoute ensuite le président de la FFBB. « On l’a bien vu quand sa vidéo est passée. On a senti une attention accrue de la part du Board de la FIBA, au même titre que celle de Victor d’ailleurs. Ça me permet de rappeler qu’à chaque fois que Tony a été sollicité par la Fédération pour lui demander de l’aide, ses réponses ont été positives. C’est un exemple pour tout le monde de voir quelqu’un d’aussi investi continuer de s’impliquer de cette manière. »

Crédit photo : FFBB-FIBA