La Coupe du monde 2031 sera organisée en France !

Alors que la prochaine Coupe du monde, en 2027, aura lieu au Qatar, la FIBA vient d’annoncer qu’en 2031, la compétition aurait lieu en France, entre le 29 août et le 14 septembre !

C’est une première pour notre pays, qui n’a jamais organisé cette compétition, et n’y a jamais vraiment brillé non plus, avec seulement deux médailles de bronze à son compteur, en 2014 et 2019.

Les matches de la première phase auront lieu dans trois villes : Paris, Lille et Lyon. La phase finale, elle, sera exclusivement disputée dans la capitale. Une nouvelle occasion, après les Jeux olympiques 2024, de revoir Victor Wembanyama et ses coéquipiers à domicile ainsi que les stars américaines et européennes de la NBA.