Victor Wembanyama annonce la deuxième édition de son tournoi de basket-échecs

Même s’il ne joue pas aux Kings ou aux Cavaliers, Victor Wembanyama est un grand fan de jeu d’échecs et il avait lancé l’été dernier un événement réunissant ses deux passions. Après une première édition réussie, le pivot des Spurs a d’ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux du tournoi le retour du « Hoop Gambit ».

Le principe reste le même : faire cohabiter des compétitions de basket et des tournois d’échecs au sein d’un même événement. Mais cette deuxième édition prendra davantage d’ampleur puisqu’elle se déroulera sur deux journées.

« Un grand merci pour votre présence l’année dernière, c’était le feu. Maintenant, on est de retour avec non pas une mais deux dates. Comme l’année dernière au gymnase Pierre-Curvat, au Chesnay-Rocquencourt, le 8 août. Le lendemain, rendez-vous au gymnase Paul-Vaillant-Couturier à Nanterre, avec un tout nouveau terrain juste pour l’occasion », écrit le Français, en précisant que les inscriptions ouvriront prochainement.

Deux journées au lieu d’une

Ce « Hoop Gambit » propose des compétitions de basket en 1-contre-1 et en 3-contre-3, réparties en plusieurs catégories d’âge, ainsi que des tournois d’échecs. Les épreuves de 3×3 sont homologuées par la FIBA et la FFBB.

Lors de la première édition, près de 280 basketteurs avaient investi les terrains extérieurs, tandis que 150 joueurs d’échecs s’étaient affrontés. La journée s’était achevée par un duel entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

Après ces deux journées, Victor Wembanyama devrait rapidement enchaîner avec l’Equipe de France. Les Bleus entameront en effet leur préparation à la fin du mois d’août, avec deux rencontres face à la Serbie de Nikola Jokic, à Belgrade le 20 août puis à Orléans le 23 août.

Les joueurs de Frédéric Fauthoux recevront ensuite la Slovénie à l’Accor Arena de Paris le 27 août, avant de se déplacer en Suède le 30 août dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027.