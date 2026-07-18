Les Bleus veulent enfin construire autour de Victor Wembanyama

Cette fois, Victor Wembanyama sera là. Après avoir manqué la fenêtre de juillet, le pivot des Spurs figure dans la liste de 15 joueurs dévoilée par la FFBB pour le rassemblement du mois d’août. Un retour attendu, déjà annoncé au cœur de son programme estival très chargé, mais surtout une première étape essentielle pour Frédéric Fauthoux.

Le sélectionneur n’a encore jamais dirigé le DPOY. À un an de la Coupe du monde 2027, il veut donc profiter de cette fenêtre pour commencer à bâtir autour de celui qu’il présente sans détour comme le visage des Bleus.

« C’est extrêmement important pour la suite du projet que l’on veut mener. Victor est le leader incontesté de cette génération. Il faut que sa présence devienne concrète pour créer des automatismes avec les autres, dans le jeu et dans la vie autour du basket. C’est aussi simple que ça », explique-t-il sur Team France Basket.

L’enjeu dépasse donc largement les deux rencontres de qualification. Réunis à Orléans à partir du 16 août, les Français affronteront d’abord deux fois la Serbie, à Belgrade le 20 août puis à la CO’Met Arena le 23 août. Une double confrontation déjà prévue depuis plusieurs semaines pour préparer la deuxième fenêtre estivale.

Des automatismes à créer au plus vite

Les Bleus accueilleront ensuite la Slovénie le 27 août à l’Accor Arena, avant de se déplacer en Suède trois jours plus tard. Avec cinq victoires en six matchs, dont un succès difficile en Belgique, ils occupent la tête du groupe L. Deux nouvelles victoires leur permettraient d’effectuer une grande partie du chemin vers le Qatar. « Il faut gagner car il faut conserver une dynamique », rappelle le sélectionneur.

Mais Frédéric Fauthoux voit déjà plus loin. Malgré les absences de Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher et Guerschon Yabusele, il disposera d’un noyau expérimenté autour de Wemby. Rudy Gobert, désormais capitaine, sera encore présent, tandis qu’Evan Fournier réintègre le groupe après avoir renoncé aux rencontres de juillet.

« Je suis très content qu’il ait répondu favorablement à la sélection. Je le répète, il est impératif que les joueurs apprennent à jouer ensemble et à vivre ensemble. Quand on sera ensuite lancés dans des préparations plus longues avant les compétitions, cela pèsera », insiste le sélectionneur.

Pour Victor Wembanyama, ces quatre matches doivent ainsi servir de laboratoire. Il faudra définir son association avec Rudy Gobert, son rôle offensif mais également les équilibres autour de lui. La qualification reste l’urgence immédiate, mais l’objectif réel est déjà de donner une forme concrète à l’Equipe de France version Wemby.

Les 15 joueurs retenus

Joueur Naissance Taille Poste Sél. Points Club 2025/26 Sylvain Francisco 10/10/1997 1,79 m 1 33 271 Zalgiris Kaunas (Lituanie) Matthew Strazel 05/08/2002 1,82 m 1 23 139 AS Monaco Evan Fournier 29/10/1992 1,99 m 2/3 118 1 329 Olympiakos Le Pirée (Grèce) Élie Okobo 23/10/1997 1,91 m 2 54 417 AS Monaco Terry Tarpey 02/03/1994 1,96 m 2 35 116 AS Monaco Nadir Hifi 16/07/2002 1,84 m 2 13 64 Paris Basketball Gérald Ayayi 24/08/2001 1,88 m 2/1 4 17 Cholet Basket Timothé Luwawu-Cabarrot 09/05/1995 2,01 m 3 44 267 Baskonia Vitoria (Espagne) Axel Bouteille 14/04/1995 2,01 m 3 18 138 Buducnost Podgorica (Monténégro) Jaylen Hoard 30/03/1999 2,04 m 4 20 104 Maccabi Tel Aviv (Israël) Amine Noua 07/02/1997 2,00 m 4 16 124 Aris Salonique (Grèce) Yves Pons 07/05/1999 1,97 m 4 6 24 MoraBanc Andorra (Espagne) Rudy Gobert 26/06/1992 2,16 m 5 114 1 022 Minnesota Timberwolves (NBA) Victor Wembanyama 04/01/2004 2,23 m 5 15 263 San Antonio Spurs (NBA) Maxime Raynaud 07/04/2003 2,14 m 5 2 26 Sacramento Kings (NBA)

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