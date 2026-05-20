Les Bleus défieront deux fois la Serbie en préparation

Le programme estival des Bleus se précise. Déjà assurée de disputer la deuxième phase des qualifications à la Coupe du Monde 2027, l’Equipe de France masculine profitera du mois d’août pour se tester face à la Serbie.

La FFBB a ainsi annoncé un double rendez-vous entre les deux sélections, d’abord le 20 août à la Belgrade Arena, puis trois jours plus tard, le 23 août, à la CO’Met Arena d’Orléans. Une belle affiche pour le public français, face aux médaillés de bronze des derniers Jeux olympiques.

Pour Frédéric Fauthoux, nommé à la tête des Bleus après les JO de Paris, ce rassemblement doit permettre de poursuivre la construction de son groupe.

L’Equipe de France sera d’abord réunie à partir du 22 juin à Pau, avant deux rencontres de qualification : un déplacement en Belgique, le 3 juillet, puis la réception de la Finlande au Palais des Sports de Pau, le 6 juillet.

Possiblement renforcés par Victor Wembanyama, qui ne disputera pas les matchs de juillet, les Bleus se retrouveront ensuite le 16 août à Orléans pour préparer la suite de leur été. Après cette double confrontation face à la Serbie, ils prendront la direction de Paris pour un match à l’Accor Arena, le 27 août, face à un adversaire qui reste à déterminer. Un dernier déplacement est ensuite prévu le 30 août, là encore contre un adversaire encore inconnu.

La billetterie pour le France–Serbie d’Orléans ouvrira ce jeudi 21 mai sur le site de la FFBB, avec des places disponibles à partir de 30 euros. Une première occasion de voir les Bleus se mesurer à une référence européenne.