Victor Wembanyama annoncé sur la jaquette de NBA 2K27 !

Qui d’autre ? Élu meilleur défenseur de la ligue, puis tombeur du MVP Shai Gilgeous-Alexander en finale de conférence, Victor Wembanyama devrait désormais avoir l’honneur de figurer sur la jaquette de NBA 2K27.

L’info a fuité hier, en même temps que les premières dates autour de la sortie du jeu. Sauf surprise, le prochain opus de la simulation de 2K Sports sera disponible dans le monde entier le 4 septembre, avec un accès anticipé prévu une semaine plus tôt, le 28 août. Il devrait être proposé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2.

Pour Victor Wembanyama, c’est une nouvelle consécration symbolique, et elle arrive à un moment forcément particulier. Le pivot des Spurs a définitivement changé de dimension cette saison, jusqu’à mener San Antonio aux NBA Finals dès sa première campagne de playoffs.

Plus d’une décennie après Tony Parker

Le clin d’œil est d’autant plus savoureux que les deux précédents joueurs choisis pour incarner la jaquette principale, Jayson Tatum puis Shai Gilgeous-Alexander, ont ensuite décroché leur premier titre NBA. Victor Wembanyama empruntera-t-il le même chemin, alors que les Finals entre Spurs et Knicks débutent ce soir ?

À noter que ce serait la première fois qu’un joueur français figurerait sur la jaquette mondiale d’un NBA 2K. Tony Parker avait déjà eu droit à cet honneur en 2015, mais uniquement sur une édition spéciale de NBA 2K16 destinée au marché français. Cette année-là, Stephen Curry, James Harden et Anthony Davis avaient été choisis pour la couverture mondiale.

Le reste des informations autour de NBA 2K27, notamment les nouveautés de gameplay, les différents modes de jeu et les notes des joueurs, devrait être dévoilé au cours de l’été. Sur ce dernier point, la note attribuée à Victor Wembanyama sera forcément scrutée.

Dans NBA 2K26, le Français affichait une note globale de 94, au même niveau que Stephen Curry, LeBron James et Jayson Tatum, mais hors du Top 5 du jeu. Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander dominaient alors le classement avec 98, devant Giannis Antetokounmpo (97), Luka Doncic (95) et Anthony Edwards (95). Reste à savoir si son statut de « cover athlete » s’accompagnera aussi d’un bond dans la hiérarchie virtuelle.