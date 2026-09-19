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Après Amen, Ausar Thompson touche aussi le gros lot à Detroit

Publié le 19/09/2026 à 6:55 Twitter Facebook

NBA – Au sortir de la meilleure saison de sa jeune carrière, Ausar Thompson a obtenu un nouveau contrat de 155 millions de dollars sur cinq ans de la part des Pistons.

Ausar ThompsonComme son frère jumeau Amen, prolongé par les Rockets pour 208 millions de dollars sur cinq ans, Ausar Thompson a re-signé chez les Pistons, trois ans après y avoir été drafté, pour 155 millions de dollars sur cinq ans !

Une belle récompense pour le jeune ailier, qui venait tout juste d’exploser à Detroit avec ses 9.9 points, 5.7 rebonds, 3.1 passes, 2 interceptions et 0.9 contre de moyenne en 2025/26.

Élément-clé de la meilleure équipe de la conférence Est en saison régulière, il avait carrément terminé à la troisième place du vote pour le DPOY 2026 et dans la All-Defensive First Team au printemps dernier.

Les jumeaux Thompson dans l’histoire !

ESPN révèle que le nouveau contrat d’Ausar Thompson est entièrement garanti et que, par la même occasion, Amen Thompson et lui deviennent la première fratrie de l’histoire à décrocher chacun un contrat de plus de 100 millions de dollars. Au total, Ausar et Amen auront ainsi reçu 363 millions de dollars (!) en l’espace de deux semaines.

À un mois de la reprise, Trajan Langdon peut donc enfin classer l’un de ses deux gros dossiers de l’intersaison.

Le président des Pistons peut maintenant se concentrer pleinement sur Jalen Duren, vexé et semble-t-il prêt à s’asseoir sur 160 à 170 millions de dollars dès cette année, pour mieux tester le marché à l’été 2027…

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 DET 63 25:08 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8
2024-25 DET 59 22:31 53.5 22.4 64.1 1.9 3.3 5.1 2.3 2.8 1.7 1.4 0.7 10.1
2025-26 DET 73 25:58 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 2.7 2.0 1.5 0.9 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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